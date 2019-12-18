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Автоновости

Дед Мороз получил шесть штрафов от ГИБДД не за того скакуна

В Казани сотрудники ГИБДД остановили новогодний кортеж — в сани Деда Мороза вместо скакунов и оленей запрягли Mercedes.

Дед Мороз из Великого Устюга.
Дед Мороз из Великого Устюга.
Анна Зайкова

Bнспекторы задержали Mercedes с санями на одной из главных улиц Казани 17 декабря и выписали водителю иномарки и переодетому новогоднему волшебнику выписали сразу шесть штрафов.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что «опасное желание» подарить автомобилистам и жителям города новогоднее настроение, закончилось для виновников акции штрафами: за опасное вождение, управление автомобилем с нечитаемыми номерами, нарушение правил перевозки людей, умышленное создание помех в дорожном движении, а также нарушение правил применения ремней безопасности.

При этом не все жители одобрили действия сотрудников ДПС, пишет ura.ru. Они считают, что ради праздника можно было бы простить Деда Мороза и его извозчика.

«Не тех коней дедушка запряг», «Не видать ГИБДД подарков на новый год, нельзя Дед Мороза огорчать», шутят комментаторы в соцсетях.

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