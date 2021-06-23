«День сибирского поля» закончился чудовищной пробкой на Павловском тракте

В Павловском районе Алтайского края прошел агрофорум «День сибирского поля». Участники выставки, эксперты, известные люди и зрители — на площадке большой выставки собрались сотни людей.
После завершения всех ярких мероприятий барнаульцы устремились в сторону краевой столицы. Павловский тракт не выдержал такого наплыва — на одной из крупнейших магистралей краевой столицы скопилась огромная пробка. Она протянулась от микрорайона «Спутник» до ул.Трактовая.
Журналист altapress.ru поделился фотографиями с места событий.
О том, как прошел крупнейший агрофорум, кто его украсил и чем запомнится выставка, смотрите в репортажах altapress.ru.