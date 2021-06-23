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Автоновости

«День сибирского поля» закончился чудовищной пробкой на Павловском тракте

После завершения агрофорума «День сибирского поля» сотни барнаульцев устремились из Павловского района в краевую столицу. Павловский тракт оказался перегружен. Автомобили встали в огромную пробку.

После "Дня сибирского поля" машины на Павловском тракте встали в большую пробку.
После "Дня сибирского поля" машины на Павловском тракте встали в большую пробку.
"Алтапресс".

В Павловском районе Алтайского края прошел агрофорум «День сибирского поля». Участники выставки, эксперты, известные люди и зрители — на площадке большой выставки собрались сотни людей.

После &quot;Дня сибирского поля&quot; машины на Павловском тракте встали в большую пробку.
После «Дня сибирского поля» машины на Павловском тракте встали в большую пробку.
«Алтапресс».

После завершения всех ярких мероприятий барнаульцы устремились в сторону краевой столицы. Павловский тракт не выдержал такого наплыва — на одной из крупнейших магистралей краевой столицы скопилась огромная пробка. Она протянулась от микрорайона «Спутник» до ул.Трактовая.

Журналист altapress.ru поделился фотографиями с места событий.

О том, как прошел крупнейший агрофорум, кто его украсил и чем запомнится выставка, смотрите в репортажах altapress.ru.

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