Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 ноября -2°C

Несколько ДТП сковали Барнаул в снежных пробках

Дорожная ситуация в Барнауле и на подъездах к городу оставляет желать лучшего. На улицах из-за снегопада часто происходят ДТП, на некоторых магистралях длинные заторы. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает 7 баллов.

Пр. Красноармейский, пробка.
Пр. Красноармейский, пробка.
Barnaul22

Из-за аварии оказалось затруднено движение на пр. Красноармейском, также в пробке стоят авто на ул. Попова, части Павловского тракта, пр. Строителей, ул. Молодежной и других.

«Улица Гоголя в сторону в сторону Красноармейского стоит колом, вообще не двигаемся», — отмечают автомобилисты.

По словам очевидцев из группы Barnaul22, на пр. Красноармейском фуры заняли две полосы, в районе Сити-Центра произошло ДТП.

Парализовано движение трамваев на горе (ост. «Институт садоводства»).

ДТП на Горе.
ДТП на Горе.
Barnaul22

Также водители сообщают, что въезд в город перекрыли для грузовиков.

Пробка на въезде в Барнаул.
Пробка на въезде в Барнаул.
Barnaul22

«Никого не пускают и не выпускают. А кто в городе, тех — на обочину и ждать», — пишет барнаулец.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость