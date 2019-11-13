Несколько ДТП сковали Барнаул в снежных пробках

Дорожная ситуация в Барнауле и на подъездах к городу оставляет желать лучшего. На улицах из-за снегопада часто происходят ДТП, на некоторых магистралях длинные заторы. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает 7 баллов.

Из-за аварии оказалось затруднено движение на пр. Красноармейском, также в пробке стоят авто на ул. Попова, части Павловского тракта, пр. Строителей, ул. Молодежной и других.

«Улица Гоголя в сторону в сторону Красноармейского стоит колом, вообще не двигаемся», — отмечают автомобилисты.

По словам очевидцев из группы Barnaul22, на пр. Красноармейском фуры заняли две полосы, в районе Сити-Центра произошло ДТП.

Парализовано движение трамваев на горе (ост. «Институт садоводства»).

ДТП на Горе. Barnaul22

Также водители сообщают, что въезд в город перекрыли для грузовиков.

Пробка на въезде в Барнаул. Barnaul22