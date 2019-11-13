Несколько ДТП сковали Барнаул в снежных пробках

Из-за аварии оказалось затруднено движение на пр. Красноармейском, также в пробке стоят авто на ул. Попова, части Павловского тракта, пр. Строителей, ул. Молодежной и других.
«Улица Гоголя в сторону в сторону Красноармейского стоит колом, вообще не двигаемся», — отмечают автомобилисты.
По словам очевидцев из группы Barnaul22, на пр. Красноармейском фуры заняли две полосы, в районе Сити-Центра произошло ДТП.
Парализовано движение трамваев на горе (ост. «Институт садоводства»).
Также водители сообщают, что въезд в город перекрыли для грузовиков.
«Никого не пускают и не выпускают. А кто в городе, тех — на обочину и ждать», — пишет барнаулец.