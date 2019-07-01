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Депутат Госдумы пробил колесо в российской глубинке и удивился состоянию федеральной трассы

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев пожаловался на 30-сантиметровые дыры на дорогах в Хабаровском крае. На ремонтирующейся лопатами трассе Лидога — Ванино у политика пробило колесо.

Николай Валуев.
Николай Валуев.
Олег Богданов

«Это федеральная трасса считается? <…> Какая замечательная дорога», — заявил Валуев в соцсети.

Он также пообещал сообщить об инциденте главе Минтранса Евгению Дитриху, пишет РИА Новости.

В Хабаровском крае депутат находится по делам особо охраняемых территорий. Его поездка прервалась на одной из трасс, где рабочие чинили дорогу. Бывший боксер пробил колесо на своей иномарке, а позже заметил, что рабочие утрамбовывают 30-сантиметровые ямы сухим асфальтом и лопатами, пишет ura.ru.

Комментируя заявление Валуева, в дирекции по дорожному строительству «Дальний Восток» отметили, что указанная дорога досталась федеральным властям в неудовлетворительном состоянии в мае. Однако сейчас рабочие устраняют существующие дефекты.

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