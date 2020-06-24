Десятка миллионеров. ТОП-10 самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула

Сразу отметим: цены на подержанные автомобили ТОП-10 пока далеко не самые низкие, но по каждому авто можно торговаться. Цена одного такого премиума сопоставима со стоимостью трехкомнатной квартиры в барнаульской новостройке, на эти же деньги можно построить частный дом.
Объявления о продаже были взяты с ведущих порталов частных объявлений: «Авито», «Дром», Kuprod.ru и Auto.ru.
ТОП-10 самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула в июне 2020 года
- Lexus LX570 — 6,9 млн. рублей.
- Mercedes-Benz GLE Coupe AMG I (C292) 63 AMG S — 6,5 млн рублей.
- Lexus LX — 4,95 млн рублей.
- Toyota Land Cruiser — 4,7 млн рублей.
- Mercedes-Benz G-класс AMG — 4,65 млн рублей.
- Land Rover Range Rover Velar — 3,69 млн рублей.
- Lexus LX III Рестайлинг 570 — 3,5 млн рублей.
- Toyota Land Cruiser Prado — 3 млн рублей.
- Toyota Land Cruiser 200 Series Рестайлинг 1 — 2,75 млн рублей.
- ГАЗ 69 — 2,5 млн рублей.
Каждый автомобиль в этом списке сменил хотя бы одного хозяина. По возрасту все «железо» — разное. Ветераном является отечественный ГАЗ 69, 1954 года выпуска. Отреставрирован в 2017 году, слегка изменены двери и расширены колесные арки. Но аппарат ходовой, как пишет продавец. И пробег — всего 1000 км.
Самая свежая сборка оказалась у Lexus LX570 — 2019 год. И цена соответствующая — чемпионская. Уценка за год пользования премиум-авто составляет до 2 млн рублей, если учитывать цены дилеров. «Куплена за наличный расчет 03.2019. Состояние нового авто. Установлено дополнительное оборудование на 500 000 рублей», — пишет продавец. Пробежала за год эта машинка всего 14 490 км.
Второе место по стоимости в нашей десятке занял «Мерс». Внедорожник 2017 года выпуска успел преодолеть за три года 18 900 км. Находится на гарантии и не требует ремонта. Автор заявления уверяет, что торг уместен. Любопытно, что в момент публикации материала его продали.
Третий призер Lexus LX на три года старше победителя (выпущен в 2016), поэтому и стоимость его в два раза меньше. Состояние не битое, видимых изъянов нет. Бегал много и долго — 83 000 км.
На четвертой позиции обосновалась Toyota. Машина серебристого цвета, автомат, руль левый. Пробег в пределах нормы для трехлетки — 38 000 км.
Пятое место в топе занял еще один Mercedes-Benz стоит чуть больше 4,6 млн рублей. Однако для авто, которое было выпущено в далеком 2014, это кажется немного завышенной ценой. Возможно, сказывается австрийское происхождение машины. Пробег равен 17 000 км, состояние не битое, по ПТС 4+ владельца. «Возможна продажа по безналичному расчёту: цена 5 100 000 рублей, — пишет продавец.
На шестом расположился внедорожник 2017 года. Куплен в 2018 году, находится на гарантии до 2021 года. Выглядит прилично, белый. Пробег нормальный — 39 000 км.
Седьмое место у Lexus LX III родом из 2014 года. Его оценили всего в 3,5 млн рублей. У машины приличный пробег — 130 000 км, а также налог — 44 040 рублей. В качестве бонуса прилагаются комплекты зимних и летних шин.
Под цифрой восемь остановился джип-старичок из 2010 года. Продается в Бийске за 3 млн рублей. Пробег покупателей расстраивает: 155 000 км. «Реальному покупателю — реальный торг у капота, доставлю данное авто в любой город РФ транспортной компанией, — пишет продавец.
На предпоследнем месте — серебристый внедорожник. Тоже немолодая машина — сборка 2013 года, пробежала 140 000 км, царапин и вмятин нет. «Автомобиль полностью обслужен, в отличном состоянии. Причина продажи — куплен новый автомобиль, — пишет автор объявления.