Десятка миллионеров. ТОП-10 самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула

Мировой экономический кризис и коронавирус существенно повлияли на авторынок. Спрос на новые иномарки резко упал, внимание автовладельцев переключилось на вторичный рынок, где цены сейчас тоже снижаются. Altapress.ru составил для вас июньский рейтинг самых дорогих автомобилей, выставленных на продажу в Барнауле и Бийске на «вторичке».

Сразу отметим: цены на подержанные автомобили ТОП-10 пока далеко не самые низкие, но по каждому авто можно торговаться. Цена одного такого премиума сопоставима со стоимостью трехкомнатной квартиры в барнаульской новостройке, на эти же деньги можно построить частный дом.

Объявления о продаже были взяты с ведущих порталов частных объявлений: «Авито», «Дром», Kuprod.ru и Auto.ru.

ТОП-10 самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула в июне 2020 года

Lexus LX570 — 6,9 млн. рублей. Mercedes-Benz GLE Coupe AMG I ( C292) 63 AMG S — 6,5 млн рублей. Lexus LX — 4,95 млн рублей. Toyota Land Cruiser — 4,7 млн рублей. Mercedes-Benz G-класс AMG — 4,65 млн рублей. Land Rover Range Rover Velar — 3,69 млн рублей. Lexus LX III Рестайлинг 570 — 3,5 млн рублей. Toyota Land Cruiser Prado — 3 млн рублей. Toyota Land Cruiser 200 Series Рестайлинг 1 — 2,75 млн рублей. ГАЗ 69 — 2,5 млн рублей.

Каждый автомобиль в этом списке сменил хотя бы одного хозяина. По возрасту все «железо» — разное. Ветераном является отечественный ГАЗ 69, 1954 года выпуска. Отреставрирован в 2017 году, слегка изменены двери и расширены колесные арки. Но аппарат ходовой, как пишет продавец. И пробег — всего 1000 км.

Сайты частных объявлений.

Самая свежая сборка оказалась у Lexus LX570 — 2019 год. И цена соответствующая — чемпионская. Уценка за год пользования премиум-авто составляет до 2 млн рублей, если учитывать цены дилеров. «Куплена за наличный расчет 03.2019. Состояние нового авто. Установлено дополнительное оборудование на 500 000 рублей», — пишет продавец. Пробежала за год эта машинка всего 14 490 км.

Lexus LX570 Сайты частных объявлений.

Второе место по стоимости в нашей десятке занял «Мерс». Внедорожник 2017 года выпуска успел преодолеть за три года 18 900 км. Находится на гарантии и не требует ремонта. Автор заявления уверяет, что торг уместен. Любопытно, что в момент публикации материала его продали.

Mercedes-Benz GLE Coupe AMG I ( C292) 63 AMG S Сайты частных обяъвлений

Третий призер Lexus LX на три года старше победителя (выпущен в 2016), поэтому и стоимость его в два раза меньше. Состояние не битое, видимых изъянов нет. Бегал много и долго — 83 000 км.

Lexus LX Сайты частных объявлений.

На четвертой позиции обосновалась Toyota. Машина серебристого цвета, автомат, руль левый. Пробег в пределах нормы для трехлетки — 38 000 км.

Toyota Land Cruiser Сайты частных объявлений.

Пятое место в топе занял еще один Mercedes-Benz стоит чуть больше 4,6 млн рублей. Однако для авто, которое было выпущено в далеком 2014, это кажется немного завышенной ценой. Возможно, сказывается австрийское происхождение машины. Пробег равен 17 000 км, состояние не битое, по ПТС 4+ владельца. «Возможна продажа по безналичному расчёту: цена 5 100 000 рублей, — пишет продавец.

Mercedes-Benz G-класс AMG Сайты частных объявлений.

На шестом расположился внедорожник 2017 года. Куплен в 2018 году, находится на гарантии до 2021 года. Выглядит прилично, белый. Пробег нормальный — 39 000 км.

Land Rover Range Rover Velar. Сайты частных объявлений

Седьмое место у Lexus LX III родом из 2014 года. Его оценили всего в 3,5 млн рублей. У машины приличный пробег — 130 000 км, а также налог — 44 040 рублей. В качестве бонуса прилагаются комплекты зимних и летних шин.

Lexus LX III Рестайлинг 570 Сайты частных объявлений.

Под цифрой восемь остановился джип-старичок из 2010 года. Продается в Бийске за 3 млн рублей. Пробег покупателей расстраивает: 155 000 км. «Реальному покупателю — реальный торг у капота, доставлю данное авто в любой город РФ транспортной компанией, — пишет продавец.

Toyota Land Cruiser Prado Сайты частных объявлений.

На предпоследнем месте — серебристый внедорожник. Тоже немолодая машина — сборка 2013 года, пробежала 140 000 км, царапин и вмятин нет. «Автомобиль полностью обслужен, в отличном состоянии. Причина продажи — куплен новый автомобиль, — пишет автор объявления.