Десятки алтайских покупателей новых КАМАЗов могут лишиться своих машин

Подробности уголовного дела в отношении собственников компании-поставщика "РенБизнесАвто" (РБА) из Набережных Челнов, сообщило казанское издание "Бизнес Online”. По данным источников, близких к следствию, РБА закупало комплекты деталей грузовиков стандарта "Евро-2", предназначенные для ремонта старых машин, а его партнер — ТЦ "Авто" — экспортные грузовики того же класса, предназначенные для экспорта в страны третьего мира.

Машины (в том числе собранные из комплектов) не имели ПТС и VIN-кодов. Но как официальный производитель автомобилей, РБА имел право оформлять документы самостоятельно и продавать машины под своей маркой. Пользуясь этим, компания, как считает следствие, попросту выдавала грузовики "Евро-2" за "Евро-4", проставляя соответствующие отметки в техпаспортах. Так как машины не были предназначены для продажи в России, коммерсанты не платили утилизационный сбор (150–450 тыс. рублей с каждой машины).

В октябре в офисе РБА провели обыск, изъяли документы. По данным издания, компании инкриминируют более 1 миллиарда рублей ущерба государству, а собственников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источника, машины ставили на учет в ГИБДД Удмуртии и Кировской области. Затем легализованная таким образом спецтехника шла на продажу потребителям по всей России. Первый секретарь кировского отделения КПРФ Сергей Мамаев заявил в местном заксобрании, что в Кировской области зарегистрировали не менее 300 таких автомобилей. По его информации, руководитель областной ГИБДД подвергся уголовному преследованию.

Как рассказал altapress.ru директор "Барнаульского автоцентра КАМАЗ" (официальный дилер завода) Александр Лисицын, автомобили с двигателями стандарта "Евро-2" продавали в Алтайском крае сразу несколько компаний.

Александр Лисицын,

директор "Барнаульского автоцентра КАМАЗ":

Они прямо говорили клиентам: это автомобили "Евро-2", но по документам оформлены как "Евро-4". Хотя на них не распространяется гарантия, люди брали эти грузовики, потому что они были в среднем на 300 тысяч, дешевле и проще в обслуживании. Так продолжалось около трех лет. Более того, некоторые серые дилеры их даже на "Дне поля" выставляли! Теперь, после всей шумихи, автомобили с "кривыми" документами из продажи на Алтае, кажется, исчезли.

"Бизнес Online” предполагает, что грузовики от РБА правоохранители начнут изымать. Александр Лисицын наиболее вероятными последствиями для собственников видит аннулирование регистрации и, как следствие, запрет на эксплуатацию.

Андрей Безруков,

руководитель юридической компании "Безруков и партнеры":

По этому вопросу есть позиция как Верховного так и Конституционного суда, которые указали что аннулирование регистрации транспортного средства не препятствует заново поставить вопрос об их регистрации, при условии если будет доказано что эти средства соответствуют требованиям безопасности дорожного движения. Что касается изъятия этих средств у собственников, то здесь нужно разбираться более детально в рамках чего производится такое изъятие. Вопрос может быть сложный, с большим количеством технических деталей.

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