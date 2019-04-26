Девятибалльные пробки из-за ДТП сковали Барнаул

На ул. Попова в районе остановки ЗСВ произошло ДТП с участием трех автомобилей, пишут в «Инцидент Барнаул». Движение затруднено в обе стороны.
Авария произошла также на площади Октября при движении к Новому рынку. По данным очевидцев, столкнулись автобус № 17 и легковушка.
В районе остановки «Дом Быта» на пр. Ленина также ДТП. Столкнулись троллейбус и легковое авто. еще один троллейбус сошел с проводов.
По данным сервиса Яндекс. пробки, проезд затруднен на шоссе Ленточный Бор по направлению к ул. Власихинской, на пр, Красноармейский и пер. Ядрницева при движении к вокзалу. Традиционно «стоит» пр. Строителей.