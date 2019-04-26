Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Девятибалльные пробки из-за ДТП сковали Барнаул

Вечер пятницы 26 апреля в Барнауле начался с девятибалльных пробок. Автомобилисты в соцсетях сообщают о нескольких авариях.

Пробка на Павловском тракте
Пробка на Павловском тракте
altapress.ru

На ул. Попова в районе остановки ЗСВ произошло ДТП с участием трех автомобилей, пишут в «Инцидент Барнаул». Движение затруднено в обе стороны.

Авария произошла также на площади Октября при движении к Новому рынку. По данным очевидцев, столкнулись автобус № 17 и легковушка.

В районе остановки «Дом Быта» на пр. Ленина также ДТП. Столкнулись троллейбус и легковое авто. еще один троллейбус сошел с проводов.

По данным сервиса Яндекс. пробки, проезд затруднен на шоссе Ленточный Бор по направлению к ул. Власихинской, на пр, Красноармейский и пер. Ядрницева при движении к вокзалу. Традиционно «стоит» пр. Строителей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость