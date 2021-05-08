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Автоновости

Девятиклассница всю ночь каталась с друзьями на угнанной машине, пока водитель безмятежно спал дома

Курьезный случай произошел в Набережных челнах. Владелец машины ВАЗ, выгружая вещи, забыл ключи в замке багажника и ушел домой. Их заметила 15-летняя школьница. Недолго думая, она решила воспользоваться рассеянностью водителя и прикарманила связку, а ночью угнала автомобиль, сообщает портал «Челнинские известия».

Девушка за рулем.
Девушка за рулем.
vk.com/driveteam22

Сначала девушка прокатила до дома свою подругу, а после отправилась за компанией друзей, отдыхавших на даче. Приятельнице она сказала, что машина принадлежит брату.

Чтобы не сбиться с маршрута и благополучно добраться до друзей, угонщица воспользовалась навигатором. Подростков она довезла до города без происшествий.

Возможно, девушка так и раскатывала бы по Челнам, если бы не совершила небольшое ДТП. После чего она, возможно испугавшись, припарковала машину у дома хозяина авто, но ошиблась с местом, где оно было припарковано ранее.

Сон.
Сон.
ozonline.ru

Утром жена забывчивого водителя не обнаружила ВАЗ у подъезда, о чем тут же сообщила мужу. Мужчина позвонил в полицию и заявил о пропаже. Долго машину искать не пришлось. Она стояла у торца дома своего незадачливого владельца.

В материале «Челнинских известий» уточняется, что сотрудники правоохранительных органов задержали юную угонщицу. Она-то и рассказала о своих ночных приключениях.

Девушка признала вину. Было возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.1 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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