Девятиклассница всю ночь каталась с друзьями на угнанной машине, пока водитель безмятежно спал дома

Сначала девушка прокатила до дома свою подругу, а после отправилась за компанией друзей, отдыхавших на даче. Приятельнице она сказала, что машина принадлежит брату.
Чтобы не сбиться с маршрута и благополучно добраться до друзей, угонщица воспользовалась навигатором. Подростков она довезла до города без происшествий.
Возможно, девушка так и раскатывала бы по Челнам, если бы не совершила небольшое ДТП. После чего она, возможно испугавшись, припарковала машину у дома хозяина авто, но ошиблась с местом, где оно было припарковано ранее.
Утром жена забывчивого водителя не обнаружила ВАЗ у подъезда, о чем тут же сообщила мужу. Мужчина позвонил в полицию и заявил о пропаже. Долго машину искать не пришлось. Она стояла у торца дома своего незадачливого владельца.
В материале «Челнинских известий» уточняется, что сотрудники правоохранительных органов задержали юную угонщицу. Она-то и рассказала о своих ночных приключениях.
Девушка признала вину. Было возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.1 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».