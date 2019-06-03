Диагностика автомобиля бесплатно во всех автосервисах FIT SERVICE

В неё входит: Проверка основных узлов и агрегатов подвески автомобиля;

Осмотр подкапотного пространства на наличие течей;

Проверка состояния технических жидкостей;

Проверка навесных ремней и внешних осветительных приборов. По результату выдают заполненную диагностическую карту, в которой указаны все проверенные узлы и рекомендации.

Комплексная диагностика ходовой части. Источник: Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле.

Почему автомобилисты 94 городов выбирают FIT SERVICE? Собственный склад автозапчастей на каждом автосервисе — больше не нужно ехать на другой конец города или заказывать запчасть через интернет. Теперь всё в одном месте — быстро и удобно.

FIT SERVICE аккредитован ведущими мировыми производителями автозапчастей. Все станции сертифицированы , поэтому при обслуживании в FIT SERVICE сохраняется гарантия у дилера.

поэтому при обслуживании в FIT SERVICE сохраняется гарантия у дилера. Сотрудники автосервиса проходят обучение и курсы повышения квалификации в собственном тренинговом центре. FIT LAB — единственный за Уралом обучающий центр , в котором преподают ведущие технические специалисты всего мира. Поэтому мы ремонтируем даже «напичканные» электроникой автомобили!

Автосервис FIT SERVICE. Источник: Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле.

Наша цель — довольные Клиенты. Появились вопросы по обслуживанию или предложения как сделать сервис лучше — звони в Службу контроля качества, 8−800−700−80−56.

Ожидание обслуживания будет приятным, ведь в FIT SERVICE есть бесплатный Wi-Fi, TV, игровая приставка, кофе/чай, детский уголок и свежая пресса. Сидишь на диване, пьешь кофе и наблюдаешь за ремонтом авто на экране. Что может быть лучше?

Автосервис FIT SERVICE. Источник: Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле.

Лучший способ оценить что-то — попробовать: только до 30 июня 2019 года запишитесь в любой FIT SERVICE г. Барнаула на бесплатную диагностику ходовой части автомобиля на сайте https://clck.ru/GJ7YW