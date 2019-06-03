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Диагностика автомобиля бесплатно во всех автосервисах FIT SERVICE

До 30 июня FIT SERVICE дарит каждому автомобилисту комплексную диагностику ходовой части.

Диагностика автомобиля.
Диагностика автомобиля.
Источник: Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле.
В неё входит:
  • Проверка основных узлов и агрегатов подвески автомобиля;
  • Осмотр подкапотного пространства на наличие течей;
  • Проверка состояния технических жидкостей;
  • Проверка навесных ремней и внешних осветительных приборов.

По результату выдают заполненную диагностическую карту, в которой указаны все проверенные узлы и рекомендации.

Комплексная диагностика ходовой части.
Комплексная диагностика ходовой части.
Источник: Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле.
Почему автомобилисты 94 городов выбирают FIT SERVICE?
  • Собственный склад автозапчастей на каждом автосервисе — больше не нужно ехать на другой конец города или заказывать запчасть через интернет. Теперь всё в одном месте — быстро и удобно.
  • FIT SERVICE аккредитован ведущими мировыми производителями автозапчастей. Все станции сертифицированы, поэтому при обслуживании в FIT SERVICE сохраняется гарантия у дилера.
  • Сотрудники автосервиса проходят обучение и курсы повышения квалификации в собственном тренинговом центре. FIT LAB — единственный за Уралом обучающий центр, в котором преподают ведущие технические специалисты всего мира. Поэтому мы ремонтируем даже «напичканные» электроникой автомобили!
Автосервис FIT SERVICE.
Автосервис FIT SERVICE.
Источник: Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле.

Наша цель — довольные Клиенты. Появились вопросы по обслуживанию или предложения как сделать сервис лучше — звони в Службу контроля качества, 8−800−700−80−56.

Ожидание обслуживания будет приятным, ведь в FIT SERVICE есть бесплатный Wi-Fi, TV, игровая приставка, кофе/чай, детский уголок и свежая пресса. Сидишь на диване, пьешь кофе и наблюдаешь за ремонтом авто на экране. Что может быть лучше?

Автосервис FIT SERVICE.
Автосервис FIT SERVICE.
Источник: Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле.

Лучший способ оценить что-то — попробовать: только до 30 июня 2019 года запишитесь в любой FIT SERVICE г. Барнаула на бесплатную диагностику ходовой части автомобиля на сайте https://clck.ru/GJ7YW

Федеральная сеть автосервисов FIT SERVICE в Барнауле
  • ул. Балтийская, 68
  • ул. Промышленная, 13 г
  • пр. Калинина, 22 а
  • пр. Калинина, 67 м
  • ул. Георгия Исакова, 213 б/1
  • ул. Солнечная Поляна, 24 е, к2
  • Павловский тракт, 311 г
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