Дилеры назвали лучшее время для покупки машины в 2022 году

В первой половине 2022 года цены на автомобили могут вырасти на 3−5%, рассказал « РГ » заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Наибольший рост цен он прогнозирует во втором квартале — часть автопроизводителей будут поднимать цены еще выше, пока их уровень не начнет останавливать спрос.

В начале года при сохранении текущего спроса, но с учетом сокращения выпуска новых авто, производители будут стремиться компенсировать недостаточное количество проданных машин, считают эксперты отрасли.

Стабилизации цен на автомобили можно ожидать только в 2023 году.

Повышенным спросом будут пользоваться — Lada Vesta и Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, кроссоверы Hyundai Creta и Renault Duster. На вторичном рынке это Lada Priora, Lada 2114 Samara, Lada Granta, Lada Kalina и Ford Focus.

В премиальном сегменте спросом будут пользоваться новые модели Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi и Volvo, а также подержанные BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Audi.