Дископол, звездное небо и караоке. Что за Chrysler с цветным потолком продают в Сибири за 999 тыс. рублей

Лимузин Chrysler 2008 года выпуска продают в Томске. Объявление разместили на «Авито».

Что за Chrysler с цветным потолком продают в Сибири за 999 тыс. рублей.

Лимузин оснащен DVD/МР3/СD проигрывателем, тремя мониторами, дискополом, студийным караоке с беспроводными микрофонами.

Также в лимузине имеется клубный лазер, звездное небо, шаровые молнии.

При в баре есть неоновая подсветка. А электрическая перегородка отделяет водителя.

Металлическая крыша и сплошные неразрезные боковые стекла создают лимузину изящный вид цельной заводской длинной машины.

Владелец уверяет, что на автомобиле очень низкие налоги.

У Chrysler бензиновый двигатель на три с половиной литра, автоматическая коробка передач и 249 тыс. рублей.

При этом пробег у автомобиля 40 тыс. км.

Ранее стало известно, что за Cadillac продают в Сибири за 2,9 млн рублей.

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