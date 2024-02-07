7 февраля
﻿
Автоновости

Дископол, звездное небо и караоке. Что за Chrysler с цветным потолком продают в Сибири за 999 тыс. рублей

Лимузин Chrysler 2008 года выпуска продают в Томске. Объявление разместили на «Авито».

Что за Chrysler с цветным потолком продают в Сибири за 999 тыс. рублей.
Что за Chrysler с цветным потолком продают в Сибири за 999 тыс. рублей.
«Авито»

Лимузин оснащен DVD/МР3/СD проигрывателем, тремя мониторами, дискополом, студийным караоке с беспроводными микрофонами.

Также в лимузине имеется клубный лазер, звездное небо, шаровые молнии.

При в баре есть неоновая подсветка. А электрическая перегородка отделяет водителя.

Металлическая крыша и сплошные неразрезные боковые стекла создают лимузину изящный вид цельной заводской длинной машины.

Владелец уверяет, что на автомобиле очень низкие налоги.

У Chrysler бензиновый двигатель на три с половиной литра, автоматическая коробка передач и 249 тыс. рублей.

При этом пробег у автомобиля 40 тыс. км.

Ранее стало известно, что за Cadillac продают в Сибири за 2,9 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость