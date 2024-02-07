Дископол, звездное небо и караоке. Что за Chrysler с цветным потолком продают в Сибири за 999 тыс. рублей

Лимузин оснащен DVD/МР3/СD проигрывателем, тремя мониторами, дискополом, студийным караоке с беспроводными микрофонами.
Также в лимузине имеется клубный лазер, звездное небо, шаровые молнии.
При в баре есть неоновая подсветка. А электрическая перегородка отделяет водителя.
Металлическая крыша и сплошные неразрезные боковые стекла создают лимузину изящный вид цельной заводской длинной машины.
Владелец уверяет, что на автомобиле очень низкие налоги.
У Chrysler бензиновый двигатель на три с половиной литра, автоматическая коробка передач и 249 тыс. рублей.
При этом пробег у автомобиля 40 тыс. км.
Ранее стало известно, что за Cadillac продают в Сибири за 2,9 млн рублей.
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