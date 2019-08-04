До глубокой осени закрыли участок автодороги в центре Барнаула

4 августа на улице Ползунова, на участке между проспектами Ленина и Социалистическим в Барнауле началось строительство ливневки.

Из-за этого до конца осени здесь закроют движение для всех видов транспорта, сообщает официальный сайт города.

Участок улицы Ползунова от Социалистического до здания № 31 перекроют почти на четыре месяца. Движение закроют 4 августа в 8:00 и откроют в 20:00 30 ноября.

Как будут ездить автобусы

№ 57 —:пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении — по маршруту;

№ 109 , 109оп — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина , далее — по маршрутам , в обратном направлении — по маршрутам;

109оп — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина далее — по маршрутам в обратном направлении — по маршрутам; № 47 — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина , далее — по маршруту , в обратном направлении — по маршруту;

— пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина далее — по маршруту в обратном направлении — по маршруту; № 20 — пл. Спартака — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина , далее — по маршруту , в обратном направлении — по маршруту;

далее — по маршруту в обратном направлении — по маршруту; № 55: — пр. Красноармейский — пл. Спартака — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина , далее — по маршруту , в обратном направлении — по маршруту.

Водителей просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.