До глубокой осени закрыли участок автодороги в центре Барнаула

Из-за этого до конца осени здесь закроют движение для всех видов транспорта, сообщает официальный сайт города.
Участок улицы Ползунова от Социалистического до здания № 31 перекроют почти на четыре месяца. Движение закроют 4 августа в 8:00 и откроют в 20:00 30 ноября.
Как будут ездить автобусы
- № 57 —:пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении — по маршруту;
- № 109, 109оп — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
- № 47 — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
- № 20 — пл. Спартака — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
- № 55: — пр. Красноармейский — пл. Спартака — ул. Пушкина — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — ул. Мамонтова — пл. им.В.Н.Баварина — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.
Водителей просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.