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Автоновости

До конца года в России может закрыться треть АЗС

В России уже в 2020 году треть автозаправок может прекратить работу, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС).

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

Все дело в новом национальном стандарте по оснащению АЗС, который вступает в силу с 1 октября.

Он обязывает заправки установить оборудование с контролем количества заправляемого топлива. Колонки должны быть оснащены программным оборудованием с защитой от несанкционированного доступа, а также от замен узлов, не предусмотренных изготовителем, пишут «Известия» .

По словам вице-президента НТС Дмитрия Гусева, в России из 23 тыс. заправок около 60% являются независимыми. Многим из них будет не по карману такое обновление оборудования, а за несоответствие стандартам грозит штраф.

Кроме того, мощности на такое производство не хватит и у самих изготовителей оборудования, пишет ura.ru.

«В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется», — сказал Гусев.

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