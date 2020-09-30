До конца года в России может закрыться треть АЗС

Все дело в новом национальном стандарте по оснащению АЗС, который вступает в силу с 1 октября.
Он обязывает заправки установить оборудование с контролем количества заправляемого топлива. Колонки должны быть оснащены программным оборудованием с защитой от несанкционированного доступа, а также от замен узлов, не предусмотренных изготовителем, пишут «Известия» .
По словам вице-президента НТС Дмитрия Гусева, в России из 23 тыс. заправок около 60% являются независимыми. Многим из них будет не по карману такое обновление оборудования, а за несоответствие стандартам грозит штраф.
Кроме того, мощности на такое производство не хватит и у самих изготовителей оборудования, пишет ura.ru.
«В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется», — сказал Гусев.