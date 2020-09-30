До конца года в России может закрыться треть АЗС

В России уже в 2020 году треть автозаправок может прекратить работу, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС).

Все дело в новом национальном стандарте по оснащению АЗС, который вступает в силу с 1 октября.

Он обязывает заправки установить оборудование с контролем количества заправляемого топлива. Колонки должны быть оснащены программным оборудованием с защитой от несанкционированного доступа, а также от замен узлов, не предусмотренных изготовителем, пишут «Известия» .

По словам вице-президента НТС Дмитрия Гусева, в России из 23 тыс. заправок около 60% являются независимыми. Многим из них будет не по карману такое обновление оборудования, а за несоответствие стандартам грозит штраф.

Кроме того, мощности на такое производство не хватит и у самих изготовителей оборудования, пишет ura.ru.