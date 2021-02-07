Додрифтовался. На Алтае накажут дерзкого любителя ночных гонок

По видеокамерам сотрудники ДПС быстро установили и доставили в отделение владельца авто.
Молодой гонщик сообщил, что хотел просто покрасоваться перед друзьями. Никакого злого умысла у него не было.
В итоге лихой дрифтер привлечен к административной ответственности «за езду на автомобиле по тротуарам и велосипедным дорожкам», а также «за выполнение разворота и поворота с нарушением правил или несоблюдением правил перестроения».
Ранее в Барнауле был также наказан молодой дрифтер, который показывал мастерство управление автомобилем на Малаховском кольце.