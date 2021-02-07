Додрифтовался. На Алтае накажут дерзкого любителя ночных гонок

22-летний житель Горно-Алтайска, устроивший ночной дрифт на главной площади города, уже установлен и будет оштрафован на 4,5 тыс. рублей. Об этом сообщает республиканское МВД.

Третий этап «Кубка барнаульской ракеты» по зимнему дрифту

По видеокамерам сотрудники ДПС быстро установили и доставили в отделение владельца авто.

Молодой гонщик сообщил, что хотел просто покрасоваться перед друзьями. Никакого злого умысла у него не было.

В итоге лихой дрифтер привлечен к административной ответственности «за езду на автомобиле по тротуарам и велосипедным дорожкам», а также «за выполнение разворота и поворота с нарушением правил или несоблюдением правил перестроения».

Ранее в Барнауле был также наказан молодой дрифтер, который показывал мастерство управление автомобилем на Малаховском кольце.