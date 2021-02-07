Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 февраля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Додрифтовался. На Алтае накажут дерзкого любителя ночных гонок

22-летний житель Горно-Алтайска, устроивший ночной дрифт на главной площади города, уже установлен и будет оштрафован на 4,5 тыс. рублей. Об этом сообщает республиканское МВД.

Третий этап «Кубка барнаульской ракеты» по зимнему дрифту
Третий этап «Кубка барнаульской ракеты» по зимнему дрифту
Иван Кузьмин

По видеокамерам сотрудники ДПС быстро установили и доставили в отделение владельца авто.

Молодой гонщик сообщил, что хотел просто покрасоваться перед друзьями. Никакого злого умысла у него не было.

В итоге лихой дрифтер привлечен к административной ответственности «за езду на автомобиле по тротуарам и велосипедным дорожкам», а также «за выполнение разворота и поворота с нарушением правил или несоблюдением правил перестроения».

Ранее в Барнауле был также наказан молодой дрифтер, который показывал мастерство управление автомобилем на Малаховском кольце.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость