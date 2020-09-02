Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» входит в группу компаний «Автоцентр АНТ» и является единственным официальным дилером ŠKODA в Алтайском крае. Дилерский центр ŠKODA соответствует новым стандартам бренда. А это не только современный дизайн экстерьера и интерьера, использование передовых технологий и качественных материалов отделки, а совершенно новый формат взаимодействия с клиентами.

Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Александр Поддубный,

генеральный директор ŠKODA «АНТ Барнаул»:

— Импортный первичный авторынок в Алтайском крае динамичный и высоко конкурентный. Так исторически сложилось, что широко представлены японские и корейские бренды. Мы, запуская новый бренд, конечно, оценивали риски, перспективы и потенциал бренда в глобальных и локальных масштабах. ŠKODA уверенно себя чувствует на российском рынке, особенно в европейской части. Автоцентр «АНТ Барнаул» всегда ориентирован на высокий уровень сервиса своих клиентов, а сделать европейский бренд доступным для жителей Алтайского края — это в глобальном смысле тоже сервис и новые компетенции. Мы уверены, что у автомобилей ŠKODA в Алтайском крае большое будущее.

Справка ŠKODA предлагает в России хорошо сбалансированный и привлекательный модельный ряд, где каждый покупатель может найти автомобиль, наиболее полно отвечающий его потребностям — RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SUPERB. Наличие собственного производства в Калуге и Нижнем Новгороде позволяет марке ŠKODA не только оперативно реагировать на изменения локального рынка, но и предлагать своим клиентам оптимальное соотношение между ценой и качеством.

По сути, мы представляем устойчивый европейский бренд в среднем ценовом сегменте. На алтайском региональном рынке таких предложений мало. Автомобили адаптированы для наших дорог, имеют хорошие гарантийные условия, широкий спектр умных и полезных решений.

ŠKODA динамично двигается в векторе инновационного развития, а самое главное, в центре всего стоит семья. Своим модельным рядом ŠKODA отвечает потребностям разных семей. Поэтому большое внимание мы уделяем комфорту, удобству и безопасности всех наших клиентов.

ŠKODA заботится

Мы позаботились о том, чтобы пребывание в дилерском центре было комфортным, безопасным и для наших клиентов, и для сотрудников. Весь персонал центра пользуется одноразовыми масками. Средства индивидуальной защиты предоставят всем клиентам в зоне ресепшн. Все поверхности в центре ŠKODA «АНТ Барнаул» регулярно дезинфицируются, обязательную обработку также проходят автомобили в шоу-руме и перед выдачей клиентам.

О программе ŠKODA Family

ŠKODA — уникальный семейный бренд. Об этом говорит все: удобные мягкие локации в дилерском центре для общения с клиентами, зона ожидания, уютная детская игровая зона, расположенная прямо на первом этаже, Wi-Fi — поистине приятная и располагающая атмосфера. Приходите всей семьей, мы обеспечим вам теплый прием!

Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». Открытие автосалона. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

А еще мы приглашаем вас на семейный тест-драйв. Познакомьтесь со ŠKODA лично и убедитесь в преимуществах автомобиля! В шоу-руме вы можете детально изучить семейный автомобиль со всевозможными аксессуарами для удобства и комфорта путешествий. И, конечно, ощутить ŠKODA на тест-драйве всей семьей. Ведь покупка нового автомобиля — решение, которое принимается совместно!

Справка Продажи обновленного ŠKODA RAPID в России были открыты в середине мая, а теперь доступны для всех жителей Алтайского края. Автомобиль предлагается в комплектациях Entry, Ambition, Active и Style. Стоимость базовой комплектации составляет 792 тыс рублей*. *Указанная цена на автомобиль ŠKODA RAPID с двигателем 1.6 MPI, 90 л. с., МКПП в комплектации Entri (Энтри). Количество автомобилей ограничено.

Приходите, мы подберем автомобиль, отвечающий именно вашим потребностям!