Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» входит в группу компаний «Автоцентр АНТ» и является единственным официальным дилером ŠKODA в Алтайском крае. Дилерский центр ŠKODA соответствует новым стандартам бренда. А это не только современный дизайн экстерьера и интерьера, использование передовых технологий и качественных материалов отделки, а совершенно новый формат взаимодействия с клиентами.
Александр Поддубный,
генеральный директор ŠKODA «АНТ Барнаул»:
— Импортный первичный авторынок в Алтайском крае динамичный и высоко конкурентный. Так исторически сложилось, что широко представлены японские и корейские бренды. Мы, запуская новый бренд, конечно, оценивали риски, перспективы и потенциал бренда в глобальных и локальных масштабах.
ŠKODA уверенно себя чувствует на российском рынке, особенно в европейской части. Автоцентр «АНТ Барнаул» всегда ориентирован на высокий уровень сервиса своих клиентов, а сделать европейский бренд доступным для жителей Алтайского края — это в глобальном смысле тоже сервис и новые компетенции. Мы уверены, что у автомобилей ŠKODA в Алтайском крае большое будущее.
Справка
ŠKODA предлагает в России хорошо сбалансированный и привлекательный модельный ряд, где каждый покупатель может найти автомобиль, наиболее полно отвечающий его потребностям — RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SUPERB. Наличие собственного производства в Калуге и Нижнем Новгороде позволяет марке ŠKODA не только оперативно реагировать на изменения локального рынка, но и предлагать своим клиентам оптимальное соотношение между ценой и качеством.
По сути, мы представляем устойчивый европейский бренд в среднем ценовом сегменте. На алтайском региональном рынке таких предложений мало. Автомобили адаптированы для наших дорог, имеют хорошие гарантийные условия, широкий спектр умных и полезных решений.
ŠKODA динамично двигается в векторе инновационного развития, а самое главное, в центре всего стоит семья. Своим модельным рядом ŠKODA отвечает потребностям разных семей. Поэтому большое внимание мы уделяем комфорту, удобству и безопасности всех наших клиентов.
ŠKODA заботится
Мы позаботились о том, чтобы пребывание в дилерском центре было комфортным, безопасным и для наших клиентов, и для сотрудников. Весь персонал центра пользуется одноразовыми масками. Средства индивидуальной защиты предоставят всем клиентам в зоне ресепшн. Все поверхности в центре ŠKODA «АНТ Барнаул» регулярно дезинфицируются, обязательную обработку также проходят автомобили в шоу-руме и перед выдачей клиентам.
О программе ŠKODA Family
ŠKODA — уникальный семейный бренд. Об этом говорит все: удобные мягкие локации в дилерском центре для общения с клиентами, зона ожидания, уютная детская игровая зона, расположенная прямо на первом этаже, Wi-Fi — поистине приятная и располагающая атмосфера. Приходите всей семьей, мы обеспечим вам теплый прием!
А еще мы приглашаем вас на семейный тест-драйв. Познакомьтесь со ŠKODA лично и убедитесь в преимуществах автомобиля! В шоу-руме вы можете детально изучить семейный автомобиль со всевозможными аксессуарами для удобства и комфорта путешествий. И, конечно, ощутить ŠKODA на тест-драйве всей семьей. Ведь покупка нового автомобиля — решение, которое принимается совместно!
Справка
Продажи обновленного ŠKODA RAPID в России были открыты в середине мая, а теперь доступны для всех жителей Алтайского края. Автомобиль предлагается в комплектациях Entry, Ambition, Active и Style. Стоимость базовой комплектации составляет 792 тыс рублей*.
*Указанная цена на автомобиль ŠKODA RAPID с двигателем 1.6 MPI, 90 л. с., МКПП в комплектации Entri (Энтри). Количество автомобилей ограничено.
Приходите, мы подберем автомобиль, отвечающий именно вашим потребностям!
Адрес: Павловский тракт, 249-е (рядом с ТРЦ «Европа»)
Время работы:
- пн-пт — с 9:00 до 19:00
- сб-вс — с 9:00 до 14:00
Продажа: тел. (3852) 282−111
Сервис: тел. (3852) 282−888
Сайт: skoda-ant22.ru