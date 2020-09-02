Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 22°C
Автоновости
913

Долгожданная автоновость 2020! Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» — торжественный старт!

1 сентября 2020 года торжественно открыл свои двери официальный дилерский центр ŠKODA «АНТ Барнаул».

Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» входит в группу компаний «Автоцентр АНТ» и является единственным официальным дилером ŠKODA в Алтайском крае. Дилерский центр ŠKODA соответствует новым стандартам бренда. А это не только современный дизайн экстерьера и интерьера, использование передовых технологий и качественных материалов отделки, а совершенно новый формат взаимодействия с клиентами.

Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Александр Поддубный,
генеральный директор ŠKODA «АНТ Барнаул»:

— Импортный первичный авторынок в Алтайском крае динамичный и высоко конкурентный. Так исторически сложилось, что широко представлены японские и корейские бренды. Мы, запуская новый бренд, конечно, оценивали риски, перспективы и потенциал бренда в глобальных и локальных масштабах.

ŠKODA уверенно себя чувствует на российском рынке, особенно в европейской части. Автоцентр «АНТ Барнаул» всегда ориентирован на высокий уровень сервиса своих клиентов, а сделать европейский бренд доступным для жителей Алтайского края — это в глобальном смысле тоже сервис и новые компетенции. Мы уверены, что у автомобилей ŠKODA в Алтайском крае большое будущее.

Справка

ŠKODA предлагает в России хорошо сбалансированный и привлекательный модельный ряд, где каждый покупатель может найти автомобиль, наиболее полно отвечающий его потребностям — RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SUPERB. Наличие собственного производства в Калуге и Нижнем Новгороде позволяет марке ŠKODA не только оперативно реагировать на изменения локального рынка, но и предлагать своим клиентам оптимальное соотношение между ценой и качеством.

По сути, мы представляем устойчивый европейский бренд в среднем ценовом сегменте. На алтайском региональном рынке таких предложений мало. Автомобили адаптированы для наших дорог, имеют хорошие гарантийные условия, широкий спектр умных и полезных решений.

ŠKODA динамично двигается в векторе инновационного развития, а самое главное, в центре всего стоит семья. Своим модельным рядом ŠKODA отвечает потребностям разных семей. Поэтому большое внимание мы уделяем комфорту, удобству и безопасности всех наших клиентов.

ŠKODA заботится

Мы позаботились о том, чтобы пребывание в дилерском центре было комфортным, безопасным и для наших клиентов, и для сотрудников. Весь персонал центра пользуется одноразовыми масками. Средства индивидуальной защиты предоставят всем клиентам в зоне ресепшн. Все поверхности в центре ŠKODA «АНТ Барнаул» регулярно дезинфицируются, обязательную обработку также проходят автомобили в шоу-руме и перед выдачей клиентам.

О программе ŠKODA Family

ŠKODA — уникальный семейный бренд. Об этом говорит все: удобные мягкие локации в дилерском центре для общения с клиентами, зона ожидания, уютная детская игровая зона, расположенная прямо на первом этаже, Wi-Fi — поистине приятная и располагающая атмосфера. Приходите всей семьей, мы обеспечим вам теплый прием!

Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».
Открытие автосалона.
Открытие автосалона.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

А еще мы приглашаем вас на семейный тест-драйв. Познакомьтесь со ŠKODA лично и убедитесь в преимуществах автомобиля! В шоу-руме вы можете детально изучить семейный автомобиль со всевозможными аксессуарами для удобства и комфорта путешествий. И, конечно, ощутить ŠKODA на тест-драйве всей семьей. Ведь покупка нового автомобиля — решение, которое принимается совместно!

Справка

Продажи обновленного ŠKODA RAPID в России были открыты в середине мая, а теперь доступны для всех жителей Алтайского края. Автомобиль предлагается в комплектациях Entry, Ambition, Active и Style. Стоимость базовой комплектации составляет 792 тыс рублей*.

*Указанная цена на автомобиль ŠKODA RAPID с двигателем 1.6 MPI, 90 л. с., МКПП в комплектации Entri (Энтри). Количество автомобилей ограничено.

Приходите, мы подберем автомобиль, отвечающий именно вашим потребностям!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249-е (рядом с ТРЦ «Европа»)

Время работы:

  • пн-пт — с 9:00 до 19:00
  • сб-вс — с 9:00 до 14:00

Продажа: тел. (3852) 282−111

Сервис: тел. (3852) 282−888

Сайт: skoda-ant22.ru

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость