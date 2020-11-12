Жителей Алтайского края просят жаловаться на дорожников, кладущих асфальт в лужи и снег

Дорожная инспекция ОНФ начинает собирать обращения от жителей Алтайского края о нарушении технологии дорожных ремонтных работ. Пожаловаться можно на сайте проекта «Карта убитых дорог», в мобильном приложении или в соцсетях, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при минусовой температуре.

Из-за этого на только что отремонтированных участках появляются выбоины, ямы, стирается разметка.

Нарушение технологии также может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли, считают в ОНФ. Причинами могут быть позднее финансирование, некомпетентное управление или слабые подрядчики.

Автомобиль в яме. «Каменские известия», izvestiy-kamen.ru

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