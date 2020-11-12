Жителей Алтайского края просят жаловаться на дорожников, кладущих асфальт в лужи и снег

Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при минусовой температуре.
Из-за этого на только что отремонтированных участках появляются выбоины, ямы, стирается разметка.
Нарушение технологии также может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли, считают в ОНФ. Причинами могут быть позднее финансирование, некомпетентное управление или слабые подрядчики.
Автомобиль в яме.
«Каменские известия», izvestiy-kamen.ru
Как пожаловаться
- Отправить обращение можно через сайт проекта — раздел «Хочу отметить дорогу».
- Также на страницах проекта в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы («ВКонтакте» это можно сделать через раздел «Предложить новость») с фотографиями или видео, указать точное время и место — когда и где проводились работы.
- Обязательно добавьте хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ будет проводить мониторинг и сбор обращений.
- Через свою страницу в Instagram также можно сообщить о нарушении. В публикации надо отметить проект @dorogirussia.
- В мобильном приложении пожаловаться можно в разделе «Асфальт в дождь/снег».
- Также можно направить письмо на e-mail help@dorogi-onf.ru.