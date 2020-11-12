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Автоновости

Жителей Алтайского края просят жаловаться на дорожников, кладущих асфальт в лужи и снег

Дорожная инспекция ОНФ начинает собирать обращения от жителей Алтайского края о нарушении технологии дорожных ремонтных работ. Пожаловаться можно на сайте проекта «Карта убитых дорог», в мобильном приложении или в соцсетях, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Асфальт и лужи.
Асфальт и лужи.
пресс-служба ОНФ

Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при минусовой температуре.

Из-за этого на только что отремонтированных участках появляются выбоины, ямы, стирается разметка.

Нарушение технологии также может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли, считают в ОНФ. Причинами могут быть позднее финансирование, некомпетентное управление или слабые подрядчики.

Автомобиль в яме.
Автомобиль в яме.
«Каменские известия», izvestiy-kamen.ru

Как пожаловаться

  • Отправить обращение можно через сайт проекта — раздел «Хочу отметить дорогу».
  • Также на страницах проекта в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы («ВКонтакте» это можно сделать через раздел «Предложить новость») с фотографиями или видео, указать точное время и место — когда и где проводились работы.
  • Обязательно добавьте хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ будет проводить мониторинг и сбор обращений.
  • Через свою страницу в Instagram также можно сообщить о нарушении. В публикации надо отметить проект @dorogirussia.
  • В мобильном приложении пожаловаться можно в разделе «Асфальт в дождь/снег».
  • Также можно направить письмо на e-mail help@dorogi-onf.ru.
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