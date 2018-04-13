Дороги Рубцовска: зияющие провалы в асфальте и тонущие в грязи машины

Жители Рубцовска в последнее время выкладывают в соцсетях много снимков о плачевном состоянии дорог. Предлагаем вашему вниманию подборку фото, на которых видно, как тяжело весной автовладельцам в этом городе.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Дороги Рубцовска. Апрель 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
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