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Автоновости

Дороги в Алтайском крае перекроют из-за военных колонн

16 и 17 марта в Алтайском крае временно закроют для движения несколько участков автодорог, предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
altapress.ru

16 марта

  • с 22:10 до 23:50 проезд закроют на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт»;
  • с 22:00 до 00:00 17 марта на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино»;
  • с 22:20 до 23:25 на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 267 км автодороги Р-256».

17 марта

  • с 5:40 до 9:30 на автодороге «н.п. Б. Ключи — н.п. Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
  • с 6:00 до 9:10 на автодороге «н.п. Б. Ключи — н.п. Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Лесное».

В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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