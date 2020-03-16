Дороги в Алтайском крае перекроют из-за военных колонн

16 марта
- с 22:10 до 23:50 проезд закроют на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт»;
- с 22:00 до 00:00 17 марта на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино»;
- с 22:20 до 23:25 на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — 267 км автодороги Р-256».
17 марта
- с 5:40 до 9:30 на автодороге «н.п. Б. Ключи — н.п. Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
- с 6:00 до 9:10 на автодороге «н.п. Б. Ключи — н.п. Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Лесное».
В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.