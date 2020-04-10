Дорожники монтируют новую проезжую часть на Старом мосту в Барнауле

Дорожники демонтируют старые железобетонные плиты проезжей части Старого моста и устраивают новые металлические. Об работах рассказали в пресс-службе Упрдор «Алтай».

Ремонт выполнят в два этапа: на первом предстоит полностью заменить элементы проезжей части, на втором работы пройдут на эстакадах.

Артем Онищенко,

эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай»:

Демонтаж старых железобетонных плит проезжей части и устройство новых, металлических, идет параллельно в обе стороны от середины моста. Для этого смонтировали подкрановые пути и две кран-балки. Площадь новой конструкции составит 8,5 тыс. кв. м, вес — более 2 тыс. тонн.

Металлические плиты сделали по индивидуальному проекту. Пока на объект доставили 65% конструкций, полный объем подрядная организация планирует обеспечить к началу мая.

После того, как смонтируют металлическую часть и выполнят гидроизоляцию, предстоит устроить дорожную одежду и тротуары, установить барьерное и перильное ограждение.

В начале лета начнут ремонт эстакад.

Ввод в эксплуатацию обновленного моста по графику намечен на ноябрь 2021 года.