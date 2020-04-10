Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Дорожники монтируют новую проезжую часть на Старом мосту в Барнауле

Дорожники демонтируют старые железобетонные плиты проезжей части Старого моста и устраивают новые металлические. Об работах рассказали в пресс-службе Упрдор «Алтай».

Ремонт Старого моста в Барнауле.
Ремонт Старого моста в Барнауле.
пресс-служба Упрдор «Алтай»

Ремонт выполнят в два этапа: на первом предстоит полностью заменить элементы проезжей части, на втором работы пройдут на эстакадах.

Артем Онищенко,
эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай»:

Демонтаж старых железобетонных плит проезжей части и устройство новых, металлических, идет параллельно в обе стороны от середины моста. Для этого смонтировали подкрановые пути и две кран-балки. Площадь новой конструкции составит 8,5 тыс. кв. м, вес — более 2 тыс. тонн.

Металлические плиты сделали по индивидуальному проекту. Пока на объект доставили 65% конструкций, полный объем подрядная организация планирует обеспечить к началу мая.

После того, как смонтируют металлическую часть и выполнят гидроизоляцию, предстоит устроить дорожную одежду и тротуары, установить барьерное и перильное ограждение.

В начале лета начнут ремонт эстакад.

Ввод в эксплуатацию обновленного моста по графику намечен на ноябрь 2021 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость