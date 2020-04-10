Дорожники монтируют новую проезжую часть на Старом мосту в Барнауле

Ремонт выполнят в два этапа: на первом предстоит полностью заменить элементы проезжей части, на втором работы пройдут на эстакадах.
Артем Онищенко,
эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай»:
Демонтаж старых железобетонных плит проезжей части и устройство новых, металлических, идет параллельно в обе стороны от середины моста. Для этого смонтировали подкрановые пути и две кран-балки. Площадь новой конструкции составит 8,5 тыс. кв. м, вес — более 2 тыс. тонн.
Металлические плиты сделали по индивидуальному проекту. Пока на объект доставили 65% конструкций, полный объем подрядная организация планирует обеспечить к началу мая.
После того, как смонтируют металлическую часть и выполнят гидроизоляцию, предстоит устроить дорожную одежду и тротуары, установить барьерное и перильное ограждение.
В начале лета начнут ремонт эстакад.
Ввод в эксплуатацию обновленного моста по графику намечен на ноябрь 2021 года.