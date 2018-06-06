Утром 7 июня дорожники на три часа перекроют трассу до алтайского города

7 июня с 06:40 по 09:40 дорожники перекроют проезд на втором километре трассы "Белоярск - Заринск". Об этом сообщили в региональном минстройтрансе.
Как объяснили в ведомстве, дорогу перекроют чтобы специалисты смогли демонтировать балки путепровода.
Водителей просят учитывать это обстоятельство при выборе маршрута.
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