Утром 7 июня дорожники на три часа перекроют трассу до алтайского города

7 июня с 06:40 по 09:40 дорожники перекроют проезд на втором километре трассы "Белоярск - Заринск". Об этом сообщили в региональном минстройтрансе.

Как объяснили в ведомстве, дорогу перекроют чтобы специалисты смогли демонтировать балки путепровода. Водителей просят учитывать это обстоятельство при выборе маршрута. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.