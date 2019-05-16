Дорожники начнут ремонтировать два больших участка проспекта Ленина в Барнауле в ночь на 18 мая

В ночь с 17 на 18 мая «Барнаульское ДСУ № 4» начнет ремонт проспекта Ленина в Барнауле. Дорожникам предстоит отремонтировать участки от ул. Димитрова до пл. Баварина и от пл. Октября до ул. Северо-Западной общей площадью более 110 тысяч кв. метров, сообщает сайт администрации города.

Ремонтировать проспект начнут с пл. Баварина.

Мэрия сообщает: чтобы сохранить пропускную способность улицы, основные виды работ, такие как фрезерование и укладка асфальта, дорожники будут выполнять ночью, днем будут проводить работы по регулированию положения люков, установке и демонтажу бордюров и т.д.

По проектной документации «Барнаульскому ДСУ № 4» предстоит:

разобрать покрытие проезжей части,

демонтировать бортовые камни,

отрегулировать высотное положение колодцев,

установить бордюры,

заменить покрытие в парковочных карманах,

отремонтировать тротуары и площадки остановок,

положить асфальт на проезжей части,

установить дорожные знаки,

нанести дорожную разметку,

установить урны и скамейки , посадить кустарники.

На перекрестке проспекта Ленина с ул. Матросова дополнительно будет выполнено обустройство полос правого и левого поворотов, также заменят асфальт на трамвайных переездах.

Общая стоимость дорожных работ на центральном проспекте Барнаула составляет около 180 млн рублей.

Закончить все работы подрядчик должен по условиям контракта до конца августа текущего года.

В мэрии обращаются к жителям Барнаула с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, выбирать пути объезда, в часы пик заранее планировать свой маршрут.

Проспект Ленина отремонтируют по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».