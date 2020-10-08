Дорожники расчистили заметенную октябрьским снегом алтайскую трассу

Речь идет о дороге Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области и Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан.
Дорожники Юго-Западного ДСУ оперативно отправились на место и расчистили трассы.
«Покрытие автомобильных дорог полностью безопасно для проезда автомобильного транспорта» — уверяют в минтрансе.
Водителей просят обращать внимание на прогноз погоды перед тем, как выбрать маршрут движения, а также позаботиться о смене резины.
Ранее барнаульцев предупредили о временном снежном покрове.