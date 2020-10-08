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Дорожники расчистили заметенную октябрьским снегом алтайскую трассу

Трассы в Алтайском крае, которые ночью 8 октября замело снегом, расчистили и обеспечили безопасный проезд. Об этом рассказали в краевом минтрансе.

Техника на заснеженной дороге.
Техника на заснеженной дороге.
mintrans22.ru

Речь идет о дороге Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области и Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан.

Дорожники Юго-Западного ДСУ оперативно отправились на место и расчистили трассы.

«Покрытие автомобильных дорог полностью безопасно для проезда автомобильного транспорта» — уверяют в минтрансе.

Водителей просят обращать внимание на прогноз погоды перед тем, как выбрать маршрут движения, а также позаботиться о смене резины.

Ранее барнаульцев предупредили о временном снежном покрове.

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