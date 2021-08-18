Дорожники рассказали, когда приведут в порядок самую убитую федеральную трассу на Алтае

В 2021 году на ремонт и содержание трассы Барнаул-Павловск-Казахстан выделят порядка 1,3 млрд рублей. Об этом 17 августа дорожники сообщили губернатору региона Виктору Томенко. При темпе в 40−45 километров в год дорога будет приведена в нормативное состояние в течение пяти лет.

В ходе рабочей поездки глава региона посетил асфальтобетонный завод в Мамонтовском районе, где по немецкой технологии производят асфальтобетонную смесь, соответствующую современным ГОСТам.

Большая часть продукции нового асфальтобетонного завода, приобретенного на средства краевого бюджета, направляется на ремонт этой федеральной трассы.

Как отметил начальник Алтайавтодора Василий Мотуз, завод обладает большой мощностью, способен выпускать до 60 тонн продукции в час, до 2 тысяч тонн за смену.

«За три дня можем 1 километр дороги выложить», — пояснил Василий Мотуз.

Ремонт трассы. sgd22.ru

Завод мобильный, при необходимости его можно переместить в любую точку края, предприятие управляется одним оператором.

Когда трасса стала федеральной

Напомним: автодорога Барнаул — Павловск — Казахстан перешла в федеральную собственность в связи с инициативой губернатора Виктора Томенко, обратившегося в Правительство страны.

В июле 2020 года было принято постановление Правительства, дорога получила федеральный статус.