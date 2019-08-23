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Автоновости

Дорожники втрое увеличат пропускную способность моста на Чуйском тракте

Мост через Чумыш на Чуйском тракте в Тальменском районе после реконструкции будет пропускать в три раза больше машин, сообщает Упрдор «Алтай». К нему также строят походы протяженностью 9 км.

Мост на Чуйском тракте в Тальменском районе.
Мост на Чуйском тракте в Тальменском районе.
ФКУ Упрдор "Алтай"

Ширина нового моста будет около 30 метров, проезжая часть — 15 вместо 7 метров у старого. Для проезда транспорта его открыли пока не полностью. Дорожники объясняют, что движение переключили, чтобы была возможность приступить к демонтажу расположенного рядом сооружения.

Мост на Чуйском тракте в Тальменском районе.
Мост на Чуйском тракте в Тальменском районе.
ФКУ Упрдор «Алтай»

Старый мост не только с трудом справляется с возросшей нагрузкой, но и, из-за большого количества опор, осложняет паводковую ситуацию в районе.

Александр Дементьев,
министр транспорта Алтайского края:

Это, несомненно, очень важный для региона объект, его реализация даст новый импульс к развитию транспортной инфраструктуры. Уже сейчас видно, насколько повысится уровень комфорта и безопасности на участке.

На правом берегу идет устройство дорожной одежды на развязке, укрепительные работы и монтаж шумозащитных экранов. На основной дороге устанавливают барьеры, отсыпают бермы под дорожные знаки, на следующей неделе приступят к укладке верхнего слоя покрытия.

На левом берегу укрепляют водопропускные трубы и конусы моста и путепровода.

Уже выполнено 75% всего объема работ, ввести объект в эксплуатацию планируют до конца года.

Пока водителям предлагают схему объезда.

Схема объезда.
Схема объезда.
ФКУ Упрдор «Алтай»
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