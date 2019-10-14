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Автоновости

Дорожный вандализм: в Алтайском крае стали чаще ломать камеры фиксации нарушений

Сслучаи повреждения комплексов фото- и видеофиксации нарушений участились на дорогах Алтайского края, сообщили в краевом главке МВД России.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

В полиции подчеркивают, что эти комплексы положительно влияют на дорожную обстановку и позволяют снизить количество ДТП.

Однако в крае несмотря на это участились случаи порчи и уничтожения оборудования.

«В основном, это системы, которые фиксируют превышение водителями установленной скорости движения. По всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки и устанавливаются лица, причастные к преступлениям», — подчеркивают в правоохранительном ведомстве.

Максимальное наказание за подобные действия — два года лишения свободы.

Всего в регионе функционируют 60 стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Кроме этого, на участках со сложной оперативной обстановкой установлено 39 антивандальных боксов.

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