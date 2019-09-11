Дождались: в Барнауле за 290 млн рублей расширят объездную дорогу

В Барнауле расширят объездную дорогу в районе ул. Кутузова, сообщили в минтрансе Алтайского края. Перекрывать движение полностью на время работ не будут.

Расширение подъездов к путепроводу через пути на шоссе Ленточный бор в Барнауле.

Расширение с двух до четырех полос запланированы на два строительных сезона (2019 — 2020 годы). Сначала проведут реконструкцию участка дороги протяженностью 800 м (от моста через Барнаулку до начала примыкания к поселку Кирова), а также на самом мосту.

Потом планируют реконструировать участок протяженностью 4,4 км (от Южного тракта до моста). Там установят автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы, барьерное ограждение и освещение.

Из краевого бюджета на это направят 290 млн рублей.

Реконструкцию дороги начнут через несколько дней, отмечают в ведомстве.

Автомобилисты в соцсетях по-разному отреагировали на грядущие изменения. Одни «наконец дождались» и готовы потерпеть заторы ради расширения участка. Другие уверены, что просто «пробки станут шире» и ничего не изменится.

Некоторые подошли математически: «Пробок будет в 4 раза меньше от двухкратного расширения. Или 1 км будет стоять или 2 км будут стоять. Когда пробка в 2 раза сократится, она поедет в 2 раза быстрее».