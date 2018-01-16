Дружинники и сотрудники ДПС поймали пьяного барнаульца, чья машина врезалась в сугроб

В Борзовой Заимке машина пьяного водителя застряла в сугробе. 15 января 2018 года. Фото : vk.com/roadpatrol22. В Борзовой Заимке машина пьяного водителя застряла в сугробе. 15 января 2018 года. Фото : vk.com/roadpatrol22. В Борзовой Заимке машина пьяного водителя застряла в сугробе. 15 января 2018 года. Фото : vk.com/roadpatrol22.

Сообщение об этом ДТП поступило в ГИБДД от жителей поселка. Очевидцы рассказали, что автомобиль влетел в сугроб и водитель долгое время пытался выбраться из снежного плена. Но это сделать ему не удалось.

Когда на место прибыли экипажи ДПС и "Дорожного патруля", водитель с явными признаками опьянения пытался остановить проезжающие по улице машины, чтобы ему помогли вытащить застрявшее авто.

Общими усилиями Mitsubishi удалось выдернуть из сугроба. Однако водителя в это время на месте ДТП не оказалось. Его удалось задержать в проулке. Мужчина пояснил, что не управлял машиной, рассказывая, будто бы просто выбирался из сугроба.

От освидетельствования на состояние опьянения на месте происшествия и в кабинете врача-нарколога водитель отказался.

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