В Барнауле ищут водителя, который сбил ребенка и уехал

ДТП произошло в 11:50 на улице Радужная, 22 В. Неустановленный автомобиль сбил 15-летнего ребенка. После этого водитель скрылся.

Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят сообщить по телефонам: 393-605, 393-548 либо по телефону дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

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