В Алтайском крае Toyota протаранила магазин, пострадали пять человек

В Алтайском крае Toyota влетела в магазин, пострадали пять человек. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае Toyota влетела в магазин, пострадали пять человек. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае Toyota влетела в магазин, пострадали пять человек. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае Toyota влетела в магазин, пострадали пять человек. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае Toyota влетела в магазин, пострадали пять человек. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае Toyota влетела в магазин, пострадали пять человек. Фото : ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, ДТП произошло в 14:45. Автомобиль Toyota Camry под управлением 35-летнего водителя врезался в здание магазина на улице Мерлина. Мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали водитель, а также четыре пассажира — мужчины, двоим из которых 28 лет, а другим — 36 и 30 лет соответственно. С телесными повреждениями различной степени тяжести их госпитализировали в больницу.

На снимках с места ДТП видно, что иномарка получила серьезные повреждения. У машины смята передняя часть.

Предварительно полицейские установили, что водитель был пьян.

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