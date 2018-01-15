В Алтайском крае Toyota протаранила магазин, пострадали пять человек

В селе Камышенка Петропавловского района 14 января автомобиль Toyota Camry врезался в здание магазина, пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, ДТП произошло в 14:45. Автомобиль Toyota Camry под управлением 35-летнего водителя врезался в здание магазина на улице Мерлина. Мужчина не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали водитель, а также четыре пассажира — мужчины, двоим из которых 28 лет, а другим — 36 и 30 лет соответственно. С телесными повреждениями различной степени тяжести их госпитализировали в больницу.
На снимках с места ДТП видно, что иномарка получила серьезные повреждения. У машины смята передняя часть.
Предварительно полицейские установили, что водитель был пьян.
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