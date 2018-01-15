В Алтайском крае пассажирский автобус врезался в автомобиль Toyota

ДТП произошло в 7:25 на улице Октябрьская, 88. По предварительной информации, автобус ПАЗ под управлением 40-летнего мужчины столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого был 26-летний водитель. Водитель автобуса не соблюдал дистанцию, поэтому и произошла авария.

Пострадавших нет. Повреждения получили лишь автобус и легковушка. Очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск" сообщили, что на месте ДТП образовалась пробка.

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