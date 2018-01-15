В Бийске внедорожник слетел в кювет, уходя от лобового столкновения. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Бийске внедорожник слетел в кювет, уходя от лобового столкновения. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Бийске внедорожник слетел в кювет, уходя от лобового столкновения. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Бийске внедорожник слетел в кювет, уходя от лобового столкновения. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Бийске внедорожник слетел в кювет, уходя от лобового столкновения. Фото : vk.com/avarcom22bsk. В Бийске внедорожник слетел в кювет, уходя от лобового столкновения. Фото : vk.com/avarcom22bsk.

Свидетели аварии рассказали, что водитель внедорожника уходил от лобового столкновения с другим автомобилем и слетел с дороги в кювет. Виновник ДТП скрылся.

О пострадавших не сообщается. На снимках с места ДТП видно, что иномарка получила серьезные повреждения. У автомобиля помята боковая часть и нет бампера.

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