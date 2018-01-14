Два авто не поделили дорогу в районе новостроек Барнаула

На улице Ускова, 12 столкнулись два автомобиля, сообщают в паблике "Барнаул22" в ВК. Один из них протаранил столб фонаря.
Два автомобиля столкнулись по касательной. От удара два автомобиля вынесло на обочину и один из них столкнулся со столбом. Авария произошла рядом с дворовым проездом. О пострадавших очевидцы не сообщают.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.