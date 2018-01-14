Два авто не поделили дорогу в районе новостроек Барнаула

Два автомобиля столкнулись по касательной. От удара два автомобиля вынесло на обочину и один из них столкнулся со столбом. Авария произошла рядом с дворовым проездом. О пострадавших очевидцы не сообщают.

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