Автоновости

Два авто не поделили дорогу в районе новостроек Барнаула

Вчера, 16:26.
Автоновости

На улице Ускова, 12 столкнулись два автомобиля, сообщают в паблике "Барнаул22" в ВК. Один из них протаранил столб фонаря.

ДТП на Ускова, 12.
ДТП на Ускова, 12. Фото : vk.com/barneos22.

Два автомобиля столкнулись по касательной. От удара два автомобиля вынесло на обочину и один из них столкнулся со столбом. Авария произошла рядом с дворовым проездом. О пострадавших очевидцы не сообщают.

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