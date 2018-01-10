Автоновости

"Лотерею" прикроют: власти хотят заставить таксистов страховать пассажиров за свой счет

Сегодня, 07:46.
Аналитика

Власти намерены заставить таксистов страховать ответственность перед пассажирами. Это позволит избежать ситуаций, когда клиенты после ДТП вынуждены лечиться за свой счет. Но чтобы закон заработал, государству предстоит запретить агрегаторам работать с нелегальными перевозчиками. 

Такси в Барнауле.
Такси в Барнауле. Фото : altapress.ru.

Крайних не найти

В законодательстве о страховании есть очевидный пробел. Закон об обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП; 67-ФЗ) действует для перевозчиков автобусами, троллейбусами, поездами и другими видами транспорта, но не распространяется на такси.

Получается, пассажиры автобуса и такси находятся в неравных условиях. Так, по ОСГОП каждому пострадавшему в ДТП полагается компенсация до 2 млн рублей плюс возмещение ущерба за порчу личных вещей — например, мобильного телефона (в пределах 23 тысяч рублей при предоставлении чеков и до 11 тысяч рублей без чеков). В такси же клиента защищает только ОСАГО, где лимит существенно ниже — 500 тыс. рублей. Если пострадавших несколько, деньги делятся на всех.

В Барнауле две пассажирки Яндекс.Такси пострадали в жестком ДТП

Яркий пример: в 2016 году в Петербурге по вине водителя, работавшего с "Яндекс.Такси", попала в аварию топ-менеджер крупной интернет-лаборатории Елена Гращенкова. Женщина пострадала, на треть потеряла работоспособность. На лечение она потратила более 600 тыс. рублей, а по ОСАГО получила всего 75 тыс. Агрегатор, отправивший на вызов Елены виновника аварии, никакой ответственности не понес.

Гращенкова подала в суд на "Яндекс.Такси", потребовав помимо компенсации на лечение 65 млн рублей за моральный вред. Компания в суде заявила, что не должна нести ответственность за ту аварию, так как не занимается перевозками, а предоставляет лишь информационно-технологические услуги. Очередное заседание состоится 10 января, пишут "Вести".

Авария с такси в Барнауле.
Авария с такси в Барнауле.

Построже с агрегаторами

В октябре 2017 года в Госдуму внесли законопроект, который обяжет таксистов страховаться по 67-ФЗ. Профильный комитет парламента идею поддержал, но в заключении отметил проблему: закон в текущей редакции не будет работать, потому что с агрегаторами сотрудничают нелегальные таксисты. При этом главную опасность представляют именно "бомбилы". Они не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят медицинских и технических осмотров, а их профессиональные навыки и вовсе никто не контролирует.

Согласно тексту законопроекта, он должен вступить в силу 28 января 2018 года. Очевидно, что сроки сдвинутся: законопроект рассмотрят в первом чтении ориентировочно только в феврале, говорится на сайте Госдумы.

Рейд ГИББД против нелегальных такси в Барнауле.
Рейд ГИББД против нелегальных такси в Барнауле

У страховщиков уже есть предложения, как можно отрегулировать рынок и сделать норму рабочей. По их мнению, необходимо прописать требование к агрегаторам отдавать заказы только легальным перевозчикам, у которых есть лицензия и страховка. Если агрегатор не убедился, что у перевозчика есть необходимые документы, страховщик должен быть вправе регрессом взыскать сумму ущерба со службы заказа. Естественно, предварительно выплатив пострадавшему компенсацию.

Светлана Гусар,
вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС):

— Когда мы заказываем такси, мы не влияем на выбор машины. Это лотерея. Приезжает машина, статус ее мы не понимаем. Это неправильно. Агрегатор, прежде чем назначить водителя, должен убедиться, что у него есть вся разрешительная документация и два полиса — ОСАГО и ОСГОП. Пока этого нет, в случае ДТП концов не найти и неясно, кто должен компенсировать вред.

Гусар считает, что всем заинтересованным лицам необходимо взять паузу на год и откорректировать нормативные акты. Центробанк как регулятор рынка страхования за это время должен просчитать тарифы. По ее оценке, таксисту стоимость полиса ОСГОП обойдется в 3-5 тыс. рублей и не скажется на тарифах.

Конкурс водителей такси в Барнауле.
Конкурс водителей такси в Барнауле

Вице-президент ВСС считает, что необходимо создать единый реестр действующих лицензий на работу такси — сейчас каждый регион ведет свой список. Это может спровоцировать проблемы, если водитель попадает в ДТП в другом регионе.

Также Гусар говорит: чтобы решить проблему "бомбил", властям следует развернуть систему видеоконтроля за машинами с "шашечками" — современные системы позволяют проверять, есть ли у проехавшего под камерой автомобиля такси лицензия и страховка. Однако пока нет норм, которые позволяли бы это делать.

В Минстройтрансе Алтайского края сообщили, что установленным в Барнауле камерам фото- и видеофиксации нарушений ПДД теоретически можно подключить такую функцию.

Судя из заключения транспортного комитета Госдумы на законопроект, документ будут дорабатывать именно в этом направлении — ужесточать ответственность агрегаторов.

Факт

ФЗ-67 предусматривает для перевозчиков штраф 500 тыс. рублей за перевозку пассажиров без полиса ОСГОП.

Действуют на опережение

Крупнейшие из представленных в Алтайском крае служб заказа такси "Максим" и "Яндекс.Такси" решили не ждать нового закона и осенью 2017 синхронно объявили о собственных, добровольных программах страхования.

Такси.
Такси.

У "Яндекс.Такси" такая система заработала 1 декабря. Лимит возмещения такой же, как и по 67-ФЗ – 2 млн рублей. На эту сумму застрахован и водитель, и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки. Пострадавший в ДТП пассажир в первую очередь должен обратиться в службу поддержки "Яндекс.Такси". Там ему дадут инструкцию и контакты страховой.

"Запуск программы не приведёт к росту тарифов на поездки или комиссии для водителей — все страховые взносы "Яндекс.Такси" оплачивает за свой счёт", — подчеркнули в пресс-службе сервиса.

Служба заказа такси "Максим" нашла альтернативный страхованию вариант. Она создала фонд "Гарант". Его будут формировать из добровольных взносов водителей, сотрудничающих с "Максим", а также средств самой компании.

Собирать деньги в фонд будут при необходимости, адресно. Например, если произошло ДТП и пассажиру нужны деньги на лечение, или на таксиста напали и ограбили, сервис оповестит водителей и предложит помочь пострадавшему материально. Представители службы заказа уверены: так как ДТП по вине водителей "Максим" происходят нечасто, "краудфандинг" обойдется сервису и водителям гораздо дешевле, чем страхование каждой поездки. Размер компенсации из фонда не ограничен.

Павел Стенников,
начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси "Максим":

— Это не утопия. Система отработана. При нашем количестве подключенных водителей собрать нужную сумму несложно. Плюс у водителей сильно чувство взаимовыручки. Все понимают, что, помогая другим, они тоже получат помощь.

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