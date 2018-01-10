"Лотерею" прикроют: власти хотят заставить таксистов страховать пассажиров за свой счет

Крайних не найти

В законодательстве о страховании есть очевидный пробел. Закон об обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП; 67-ФЗ) действует для перевозчиков автобусами, троллейбусами, поездами и другими видами транспорта, но не распространяется на такси.

Получается, пассажиры автобуса и такси находятся в неравных условиях. Так, по ОСГОП каждому пострадавшему в ДТП полагается компенсация до 2 млн рублей плюс возмещение ущерба за порчу личных вещей — например, мобильного телефона (в пределах 23 тысяч рублей при предоставлении чеков и до 11 тысяч рублей без чеков). В такси же клиента защищает только ОСАГО, где лимит существенно ниже — 500 тыс. рублей. Если пострадавших несколько, деньги делятся на всех.

Яркий пример: в 2016 году в Петербурге по вине водителя, работавшего с "Яндекс.Такси", попала в аварию топ-менеджер крупной интернет-лаборатории Елена Гращенкова. Женщина пострадала, на треть потеряла работоспособность. На лечение она потратила более 600 тыс. рублей, а по ОСАГО получила всего 75 тыс. Агрегатор, отправивший на вызов Елены виновника аварии, никакой ответственности не понес.

Гращенкова подала в суд на "Яндекс.Такси", потребовав помимо компенсации на лечение 65 млн рублей за моральный вред. Компания в суде заявила, что не должна нести ответственность за ту аварию, так как не занимается перевозками, а предоставляет лишь информационно-технологические услуги. Очередное заседание состоится 10 января, пишут "Вести".

Построже с агрегаторами

В октябре 2017 года в Госдуму внесли законопроект, который обяжет таксистов страховаться по 67-ФЗ. Профильный комитет парламента идею поддержал, но в заключении отметил проблему: закон в текущей редакции не будет работать, потому что с агрегаторами сотрудничают нелегальные таксисты. При этом главную опасность представляют именно "бомбилы". Они не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят медицинских и технических осмотров, а их профессиональные навыки и вовсе никто не контролирует.

Согласно тексту законопроекта, он должен вступить в силу 28 января 2018 года. Очевидно, что сроки сдвинутся: законопроект рассмотрят в первом чтении ориентировочно только в феврале, говорится на сайте Госдумы.

У страховщиков уже есть предложения, как можно отрегулировать рынок и сделать норму рабочей. По их мнению, необходимо прописать требование к агрегаторам отдавать заказы только легальным перевозчикам, у которых есть лицензия и страховка. Если агрегатор не убедился, что у перевозчика есть необходимые документы, страховщик должен быть вправе регрессом взыскать сумму ущерба со службы заказа. Естественно, предварительно выплатив пострадавшему компенсацию.

Светлана Гусар,

вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС):

— Когда мы заказываем такси, мы не влияем на выбор машины. Это лотерея. Приезжает машина, статус ее мы не понимаем. Это неправильно. Агрегатор, прежде чем назначить водителя, должен убедиться, что у него есть вся разрешительная документация и два полиса — ОСАГО и ОСГОП. Пока этого нет, в случае ДТП концов не найти и неясно, кто должен компенсировать вред.

Гусар считает, что всем заинтересованным лицам необходимо взять паузу на год и откорректировать нормативные акты. Центробанк как регулятор рынка страхования за это время должен просчитать тарифы. По ее оценке, таксисту стоимость полиса ОСГОП обойдется в 3-5 тыс. рублей и не скажется на тарифах.

Вице-президент ВСС считает, что необходимо создать единый реестр действующих лицензий на работу такси — сейчас каждый регион ведет свой список. Это может спровоцировать проблемы, если водитель попадает в ДТП в другом регионе.

Также Гусар говорит: чтобы решить проблему "бомбил", властям следует развернуть систему видеоконтроля за машинами с "шашечками" — современные системы позволяют проверять, есть ли у проехавшего под камерой автомобиля такси лицензия и страховка. Однако пока нет норм, которые позволяли бы это делать.

В Минстройтрансе Алтайского края сообщили, что установленным в Барнауле камерам фото- и видеофиксации нарушений ПДД теоретически можно подключить такую функцию.

Судя из заключения транспортного комитета Госдумы на законопроект, документ будут дорабатывать именно в этом направлении — ужесточать ответственность агрегаторов.

Факт

ФЗ-67 предусматривает для перевозчиков штраф 500 тыс. рублей за перевозку пассажиров без полиса ОСГОП.

Действуют на опережение

Крупнейшие из представленных в Алтайском крае служб заказа такси "Максим" и "Яндекс.Такси" решили не ждать нового закона и осенью 2017 синхронно объявили о собственных, добровольных программах страхования.

У "Яндекс.Такси" такая система заработала 1 декабря. Лимит возмещения такой же, как и по 67-ФЗ – 2 млн рублей. На эту сумму застрахован и водитель, и каждый находящийся в машине пассажир на время поездки. Пострадавший в ДТП пассажир в первую очередь должен обратиться в службу поддержки "Яндекс.Такси". Там ему дадут инструкцию и контакты страховой.

"Запуск программы не приведёт к росту тарифов на поездки или комиссии для водителей — все страховые взносы "Яндекс.Такси" оплачивает за свой счёт", — подчеркнули в пресс-службе сервиса.

Служба заказа такси "Максим" нашла альтернативный страхованию вариант. Она создала фонд "Гарант". Его будут формировать из добровольных взносов водителей, сотрудничающих с "Максим", а также средств самой компании.

Собирать деньги в фонд будут при необходимости, адресно. Например, если произошло ДТП и пассажиру нужны деньги на лечение, или на таксиста напали и ограбили, сервис оповестит водителей и предложит помочь пострадавшему материально. Представители службы заказа уверены: так как ДТП по вине водителей "Максим" происходят нечасто, "краудфандинг" обойдется сервису и водителям гораздо дешевле, чем страхование каждой поездки. Размер компенсации из фонда не ограничен.

Павел Стенников,

начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси "Максим":

— Это не утопия. Система отработана. При нашем количестве подключенных водителей собрать нужную сумму несложно. Плюс у водителей сильно чувство взаимовыручки. Все понимают, что, помогая другим, они тоже получат помощь.

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