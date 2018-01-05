В Барнауле днем 5 января автомобиль такси столкнулся с иномаркой. После удара машина въехала в дерево, сообщают очевидцы в группе "Баранул 22".
В Барнауле автомобиль такси влетел в дерево после столкновения с иномаркой. Фото : Александр Кузнецов в vk.com/barneos22.
В Барнауле автомобиль такси влетел в дерево после столкновения с иномаркой. Фото : Александр Кузнецов в vk.com/barneos22.
В Барнауле автомобиль такси влетел в дерево после столкновения с иномаркой. Фото : Александр Кузнецов в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что ДТП произошло на проспекте Калинина. По словам очевидцев, иномарка не уступила дорогу автомобилю такси, поэтому и произошло жесткое столкновение.
На кадрах с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Сильнее всего пострадала машина такси, у нее смяло капот. У другой машины также повреждена передняя часть.
О пострадавших не сообщается. Официальная информация о ДТП пока не поступала.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.