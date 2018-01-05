В Барнауле автомобиль такси влетел в дерево после столкновения с иномаркой. Фото : Александр Кузнецов в vk.com/barneos22. В Барнауле автомобиль такси влетел в дерево после столкновения с иномаркой. Фото : Александр Кузнецов в vk.com/barneos22. В Барнауле автомобиль такси влетел в дерево после столкновения с иномаркой. Фото : Александр Кузнецов в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что ДТП произошло на проспекте Калинина. По словам очевидцев, иномарка не уступила дорогу автомобилю такси, поэтому и произошло жесткое столкновение.

На кадрах с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Сильнее всего пострадала машина такси, у нее смяло капот. У другой машины также повреждена передняя часть.

О пострадавших не сообщается. Официальная информация о ДТП пока не поступала.

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