На алтайской трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Погибла женщина

ДТП на Чуйском тракте. Фото: vk.com/incident_22. ДТП на Чуйском тракте. Фото: Олег Александров в vk.com/incident_22. ДТП на Чуйском тракте. Фото: Олег Александров в vk.com/incident_22.

На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС: всего 15 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека личного состава, одна единица техники. По данным ГИБДД Алтайского края, женщина-водитель 30-и лет на автомобиле Honda Odysseу, совершая обгон, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-21074, за рулем которого находился 55-летний мужчина. В результате 59-летняя женщина, которая была пассажиром ВАЗ, в тяжелом состоянии попала в больницу и там скончалась. Водители автомобилей, а также два ребенка, которые ехали в "Хонде", и ребенок из ВАЗ получили телесные повреждения, пишет "Алтайская правда".

За предыдущие два дня в Алтайском крае произошло три страшных ДТП с погибшими. ГИБДД призывает водителей соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.