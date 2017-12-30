В жестком ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск погибли пять человек

ДТП29 декабря. Фото: 22.mchs.gov.ru. ДТП под Алейском 29 декабря. Фото: Скрин с видео. ДТП под Алейском 29 декабря. Фото: Скрин с видео. ДТП под Алейском 29 декабря. Фото: Скрин с видео.

По предварительным данным, 20-летний водитель Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с двигавшимся навстречу Renault, которым управлял 47-летний мужчина.

В результате ДТП четыре пассажира универсала Toyota и один пассажир седана Renault скончались на месте происшествия от полученных травм. Оба водителя и еще один пассажир автомобиля Renault выжили, но получили повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Они выясняли все обстоятельства и причины произошедшего ДТП, а также обеспечивали безопасность дорожного движения. На место аварии выезжали и 20 спасателей, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Пользователи соцсетей уточняют, что авария произошла недалеко от станции Язевка. По их словам, один из погибших – ребенок.

Люди сообщают, что на "рубцовской" трассе в момент ДТП была наледь, метель и практически нулевая видимость. Потоки двигались со скоростью 20-50км/ч.