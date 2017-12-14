В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на алтайской трассе

13 декабря в Красногорском районе Алтайского края произошло ДТП с участием МАЗа , "Волги" и иномарки. В результате аварии погиб водитель грузовика, нескольких человек госпитализировали, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД.
ДТП произошло возле поселка Суртайка на Чуйском тракте. По предварительной информации, водитель МАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с "Волгой", а затем врезался в машину Suzuki Grand Escudo.
В результате ДТП 56-летний водитель крана скончался на месте до приезда скорой помощи. Медики оказали помощь и госпитализировали 41-летнего водителя "Волги" и его 40-летнюю пассажирку.
По словам очевидцев, после удара пассажиры были зажаты в "Волге". До приезда служб, свидетели аварии помогли выбраться пострадавшим.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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