В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на алтайской трассе. Фото: vk.com/incident_22. В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на алтайской трассе. Фото: vk.com/incident_22. В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на алтайской трассе. Фото: vk.com/incident_22. В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на алтайской трассе. Фото: vk.com/incident_22. В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на алтайской трассе. Фото: vk.com/incident_22. В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на алтайской трассе. Фото: vk.com/incident_22.

ДТП произошло возле поселка Суртайка на Чуйском тракте. По предварительной информации, водитель МАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с "Волгой", а затем врезался в машину Suzuki Grand Escudo.

В результате ДТП 56-летний водитель крана скончался на месте до приезда скорой помощи. Медики оказали помощь и госпитализировали 41-летнего водителя "Волги" и его 40-летнюю пассажирку.

По словам очевидцев, после удара пассажиры были зажаты в "Волге". До приезда служб, свидетели аварии помогли выбраться пострадавшим.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.