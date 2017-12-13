В Барнауле столкнулись иномарка и пассажирский автобус.

Свидетели аварии рассказали, что ДТП произошло на пересечении улиц Энтузиастов и Попова. На снимках места ЧП видно, что у иномарки повреждена передняя часть. К месту аварии выезжали медики.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт ДТП. Информация о пострадавших уточняется. На место аварии выехали полицейские.