В Барнауле столкнулись иномарка и пассажирский автобус.

В Барнауле столкнулись пассажирский автобус и иномарка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Свидетели аварии рассказали, что ДТП произошло на пересечении улиц Энтузиастов и Попова. На снимках места ЧП видно, что у иномарки повреждена передняя часть. К месту аварии выезжали медики.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru подтвердили факт ДТП. Информация о пострадавших уточняется. На место аварии выехали полицейские.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.