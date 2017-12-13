В Барнауле автомобиль на скорости влетел в столб. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле автомобиль на скорости влетел в столб. Фото: vk.com/incident_brn. В Барнауле автомобиль на скорости влетел в столб. Фото: vk.com/incident_brn.

На снимках с места аварии видно, что у автомобиля поврежден перед. От удара машине сильно смяло капот.

По словам очевидцев, пострадавших в ДТП нет. Свидетели аварии рассказали, что в этот столб часто влетают превышающие скорость автомобилисты.