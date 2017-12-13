В Барнауле автомобиль на скорости влетел в столб

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Происшествия

В Барнауле 13 декабря автомобиль Lada врезался в столб на улице Георгия Исакова,174, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

В Барнауле автомобиль на скорости влетел в столб. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле автомобиль на скорости влетел в столб. Фото: vk.com/incident_brn.
В Барнауле автомобиль на скорости влетел в столб. Фото: vk.com/incident_brn.

На снимках с места аварии видно, что у автомобиля поврежден перед. От удара машине сильно смяло капот.

По словам очевидцев, пострадавших в ДТП нет. Свидетели аварии рассказали, что в этот столб часто влетают превышающие скорость автомобилисты.

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