В центре Барнаула произошло необычное ДТП

В центре Барнаула произошло загадочное ДТП. Фото: Антон Васечкин в vk.com/barneos22. В центре Барнаула произошло загадочное ДТП. Фото: Антон Васечкин в vk.com/barneos22. В центре Барнаула произошло загадочное ДТП. Фото: Антон Васечкин в vk.com/barneos22. В центре Барнаула произошло загадочное ДТП. Фото: Антон Васечкин в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии пишут, что она произошла на Красноармейском проспекте, 81. На снимках видно, что иномарка получила повреждения передней части. Хозяин бросил авто, когда оно застряло на бордюре.

Очевидцы предполагают, что на машине неудачно прокатился один из студентов. Недалеко от места аварии находится общежитие.