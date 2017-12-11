В Барнауле 4 человека пострадали в ДТП с участием КамАЗа, автобуса и легковушки

В Барнауле 11 декабря после жесткого столкновения с КамАЗом автобус отбросило в легковушку. Четыре человека получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД Барнаула.
ДТП произошло в 12:00 на 3 километре объездной дороги шоссе "Ленточный бор". КамАЗ под управлением 52-х летнего водителя столкнулся с автобусом ГАЗ, который ехал по маршруту 29. После аварии автобус врезался в автомобиль ВАЗ 211440.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Это пассажирка легковушки — 57-летняя женщина, а также три пассажирки автобуса 70-ти, 45-ти и 51-го года. Всем им оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.