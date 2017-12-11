В Барнауле 4 человека пострадали в ДТП с участием КамАЗа, автобуса и легковушки

ДТП произошло в 12:00 на 3 километре объездной дороги шоссе "Ленточный бор". КамАЗ под управлением 52-х летнего водителя столкнулся с автобусом ГАЗ, который ехал по маршруту 29. После аварии автобус врезался в автомобиль ВАЗ 211440.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Это пассажирка легковушки — 57-летняя женщина, а также три пассажирки автобуса 70-ти, 45-ти и 51-го года. Всем им оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку.