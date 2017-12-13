В Барнауле после жесткого столкновения с КамАЗом смяло легковушку.

В Барнауле 13 декабря столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ. От удара сильнее всего пострадала легковушка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на Змеиногорском тракте. На снимках с места ДТП видно, что у легкового автомобиля смяло переднюю часть.
По предварительной информации, пострадавших нет. В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили вопрос без вызова специальных служб.
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