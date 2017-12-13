В Барнауле после жесткого столкновения с КамАЗом смяло легковушку.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на Змеиногорском тракте. На снимках с места ДТП видно, что у легкового автомобиля смяло переднюю часть.

По предварительной информации, пострадавших нет. В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили вопрос без вызова специальных служб.