На Чуйском тракте между Бийском и Горно-Алтайском произошла серьезная авария

13 декабря в Красногорском районе Алтайского края случилось ДТП с участием "Волги" и иномарки. Очевидцы на страничке biysk.22 сообщают, что, возможно, есть погибшие. Авария произошла возле поселка Суртайка на федеральной трассе Р-256 (Чуйский тракт).
ДТП на Чуйском тракте возле Суртайки. 13 декабря 2017 года. Фото : скрин с видео @aleks_maidurov .
ДТП на Чуйском тракте возле Суртайки. 13 декабря 2017 года. Фото : скрин с видео @aleks_maidurov .
ДТП на Чуйском тракте возле Суртайки. 13 декабря 2017 года. Фото : скрин с видео @aleks_maidurov .
ДТП на Чуйском тракте возле Суртайки. 13 декабря 2017 года. Фото : скрин с видео @aleks_maidurov .
В ГИБДД редакции altapress.ru подтвердили факт аварии, однако уточнить подробности не смогли, так как выехавшие по сообщению о ДТП сотрудники ДПС пока находятся на месте происшествия.
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