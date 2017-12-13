На Чуйском тракте между Бийском и Горно-Алтайском произошла серьезная авария

Авария сегодня недалеко от Бийска, перед Суртайкой 😲 Очевидцы сообщают, что есть погибшие. Видео @aleks_maidurov #бийск #biysk @bskgram

Публикация от Первый аккаунт города (@biysk.22) Дек 13 2017 в 2:25 PST