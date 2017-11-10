Жителя Рубцовска будут судить за смертельное ДТП, в котором погибла его жена

Летом пьяный рубцовчанин совершил ДТП, в котором погибла его жена, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.
По данным следствия, летом пьяный мужчина сел за руль и поехал забирать с работы свою жену. Когда супруги ехали домой, рубцовчанин не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автомобиль врезался в дерево.
Женщина умерла до приезда скорой помощи. Водитель долгое время был без сознания в реанимации.
Мужчине грозит лишения свободы от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности.
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