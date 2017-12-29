На алтайской трассе в страшном столкновении легковушки и КамАЗа погиб двухлетний ребенок.

Жуткое ДТП произошло 28 декабря на алтайской трассе. Легковушка столкнулась с КамАЗом, погиб маленький мальчик, рассказали altapress.ru в краевой пресс-службе ГИБДД.
ДТП произошло в 14:40 на 17 километре трассы Бийск — Ельцовка на границе с Кемеровской областью. Автомобиль ВАЗ 21074 под управлением 26-летнего водителя столкнулся с КамАЗом, за рулем которого был 58-летний мужчина. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В результате аварии различные травмы получил водитель ВАЗа, ему оказали помощь. От полученных травм погиб двухлетний мальчик — пассажир легкового автомобиля.
На снимках с места ДТП видно, что от удара легковушку сильно смяло. Автомобиль не подлежит восстановлению.
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