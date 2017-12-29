В жутком столкновении Nissan и двух грузовиков на алтайской трассе погибли два человека

По предварительной информации, автомобиль Nissan X-TRAIL под управлением 43-летнего мужчины ехал в сторону Кемеровской области. Для обгона он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого был 32-летний водитель. После этого Volvo врезался в автомобиль DAF с прицепом под управлением 37-летнего водителя.

В результате аварии водитель и пассажир Nissan — 70-летняя женщина от полученных травм скончались на месте ДТП. Другой пассажир легковушки — 71-летний мужчина получил различные травмы. Его госпитализировали в районную больницу.