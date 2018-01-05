Очевидцы: после жуткого столкновения на Чуйском тракте вспыхнул автомобиль, один человек погиб

После жуткого столкновения на Чуйском тракте вспыхнул автомобиль. Фото: Дарья Агапова в vk.com/barneos22. После жуткого столкновения на Чуйском тракте вспыхнул автомобиль. Фото: vk.com/act54. После жуткого столкновения на Чуйском тракте вспыхнул автомобиль. Фото: vk.com/act54. После жуткого столкновения на Чуйском тракте вспыхнул автомобиль. Фото: vk.com/act54.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на подъезде к Черепаново. Столкнулись автомобили Subaru и Mercedes-Benz. После этого одна из машин загорелась.

На снимках с места ЧП видно, что у Mercedes-Benz сильно смяты левый бок, крыша и другие части кузова. У Subaru больше всего пострадала передняя часть.

По данным очевидцев, в результате ДТП погиб минимум один человек. Официальных комментариев от ГИБДД пока не поступало.