В Рубцовске 15 декабря вспыхнул автомобиль. Во время пожара из гаража выходили клубы дыма, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".
В Алтайском крае автомобиль дотла сгорел в гараже. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае автомобиль дотла сгорел в гараже. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае автомобиль дотла сгорел в гараже. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае автомобиль дотла сгорел в гараже. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае автомобиль дотла сгорел в гараже. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Сообщение о возгорании поступило в 16:01. Через 12 минут пожар локализовали, а еще через пять полностью потушили. В борьбе с огнем участвовали 16 человек и 4 единицы техники, сообщает краевое ГУ МЧС России.
Пострадавших нет. Огонь сильно повредил автомобиль. По словам очевидцев, на месте ЧП было сильное задымление. Благодаря усилиям пожарных огонь не перекинулся на соседние постройки.
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