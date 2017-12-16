В Барнауле сгорел автомобиль Hyundai. Фото: Скриншот с видео vk.com. В Барнауле сгорел автомобиль Hyundai. Фото: Скриншот с видео vk.com.

Иномарка загорелась во дворе дома на улице Взлетная, 30а. Сообщение о пожаре поступило в 21:55. Через 13 минут возгорание локализовали, а еще через 2 минуты пожар потушили полностью, сообщает краевое ГУ МЧС России.

В результате ЧП пострадавших нет. Машина сильно пострадала от огня. В тушении участвовали 10 человек и 3 единицы техники.