В Барнауле поздно вечером 15 декабря пожарные тушили автомобиль Hyundai Solaris. Огонь сильно повредил машину, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле сгорел автомобиль Hyundai. Фото: Скриншот с видео vk.com.
В Барнауле сгорел автомобиль Hyundai. Фото: Скриншот с видео vk.com.
Иномарка загорелась во дворе дома на улице Взлетная, 30а. Сообщение о пожаре поступило в 21:55. Через 13 минут возгорание локализовали, а еще через 2 минуты пожар потушили полностью, сообщает краевое ГУ МЧС России.
В результате ЧП пострадавших нет. Машина сильно пострадала от огня. В тушении участвовали 10 человек и 3 единицы техники.
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