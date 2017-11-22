В Барнауле 22 ноября сгорел автомобиль Audi A6, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле дотла сгорел автомобиль Audi A6. Фото: Егор Панин в vk.com/barneos22.
В Барнауле дотла сгорел автомобиль Audi A6. Фото: Егор Панин в vk.com/barneos22.
В Барнауле дотла сгорел автомобиль Audi A6. Фото: Егор Панин в vk.com/barneos22.
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому altapress.ru рассказали, что возгорание машины произошло в 5:45 на Правобережном тракте, 25. Пожар локализовали в 5:56, а через минуту окончательно потушили.
Автомобиль выгорел полностью. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.
В тушении участвовали 11 пожарных и 3 единицы техники.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.