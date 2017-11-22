В Барнауле дотла сгорел автомобиль Audi A6. Фото: Егор Панин в vk.com/barneos22. В Барнауле дотла сгорел автомобиль Audi A6. Фото: Егор Панин в vk.com/barneos22. В Барнауле дотла сгорел автомобиль Audi A6. Фото: Егор Панин в vk.com/barneos22.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому altapress.ru рассказали, что возгорание машины произошло в 5:45 на Правобережном тракте, 25. Пожар локализовали в 5:56, а через минуту окончательно потушили.

Автомобиль выгорел полностью. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.

В тушении участвовали 11 пожарных и 3 единицы техники.